گرامیداشت زبان و گویشهای بومی گرامیداشت زبان پارسی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به فارس، دکتر میرجلال الدین کزازی صبح امروز در همایش بین المللی زبان شناسی و مردم لارستان که در تالار اجتماعات فرمانداری لار برگزار شد گفت: ما به یاری سه دانش اسطوره شناسی، باستان شناسی و زبان شناسی تاریخی می توانیم باورها، آئین‌ها ، زبان، یادگارها ونشانه‌های زنده از روزگار کهن را بررسی کنیم و آنها را به روزگار کنونی بیاوریم.

وی افزود: هر کشوری که پیشینه‌ای کهن دارد و تا ژرفاهای تاریخ ریشه دوانیده اند به این سه دانش نیاز دارد.

کزازی با بیان اینکه ما فرهنگی‌ترین کشور جهان هستیم، تصریح کرد: ما بیش از دیگر مردمان جهان نیاز داریم این دانش‌ها را بکار گیریم زیرا با استفاده از آنها می توانیم خویشتن را بشناسیم و به خودباوری برسیم.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: سرزمین ایران سرزمینی بوده با بوم‌های گوناگون که در هر کدام از بوم‌ها تیره‌ای از ایرانیان می زیسته‌اند.

ایران بهشت زبان‌شناسان است



وی با بیان اینکه هر کدام از این تیره و تبارها، زبان و گویش‌های خاص خود را دارند که آنها را از دیگر تبارها باز می شناساند یادآور شد: این زبان‌ها، گویش‌ها وهنجارهای تاریخی واجتماعی آنچنان دیرینه است که حتی از قلمرو تاریخ به سرزمین رازورانه و جاودانه اسطوره راه برده است.

کزازی در ادامه ایران را بهشت‌زبان شناسان تاریخی توصیف کرد و گفت: صدها گویش زبان بومی در سراسر ایران روایی دارد به همین دلیل اگر بخواهیم زبان نیاکانی را بشناسیم نیاز نداریم در میانه کتابها آنها را بیابیم. این زبان‌ها زنده، زرین و زیبا پیش روی ما قرار دارند.

نویسنده مجموعه 9 جلدی "نامه باستان" افزود: به راستی سرزمینی را در جهان نمی شناسم که زبان‌های گوناگون آن بدین سان در کنار یکدیگر روایی داشته باشند. همه این زبان‌ها در چشم ما گنجینه‌های گرانمایه‌اند که در هر کدام پاره‌ای از فرهنگ و تاریخ ایران به نمود می آید.

وی با تاکید بر لزوم توجه به زبان ها و گویش‌های بومی تصریح کرد: گاهی برخی از روی خامی می انگارند که اگر به گویش‌ها و زبان‌های بومی ایران بپردازیم زبان شیوای پارسی را خوار داشته‌ایم.

زبان فارسی پس از اسلام فراگیر شد



کزازی در ادامه خاطرنشان کرد: برای اینکه زبان پارسی را به درستی بشناسیم باید زیر و بم‌ها و توانش‌های آن را به شایستگی دریابیم نیازمند آنیم که گویش‌ها و زبان‌های بومی را بشناسیم.

به گفته این استاد زبان ادبیات فارسی ، زبان و گویش‌های بومی به نیا می‌ماند و زبان فارسی به نواده و به همین دلیل اگر بخواهیم نواده را به درستی بشناسیم ناگزیریم نیا و تبارنامه او را بشناسیم.

وی در ادامه اظهار داشت : زبان پارسی پس از بروز اسلام به ایران فراگیر شد زیرا نخستین کانونهای فرهنگ و ادب ایران در خراسان بزرگ پدید آمد و نخستین آزادمردان ایرانی خود را از دام و بند بیگانگان رهانیدند و سررشته کار را به درست گرفتند.

کزازی با بیان اینکه زبان پارسی دری با زبان‌ها و گویش‌های ایرانی رویاروی نیست اذعان کرد : زبان‌ها و گویش‌های ایرانی کهن‌تر و ناب ‌تر مانده اند وبه هیچ روی تهدیدی برای زبان پارسی نیستند. بنابراین گرامیداشت این زبان‌ها و گویش‌ها گرامیداشت زبان پارسی است.

مرگ هر گویش مرگ یک فرهنگ است



این شاهنامه‌پژوه در پایان با اشاره به گسترش تکنولوژی‌های رسانه‌ای در جهان معاصر تاکید کرد: هر واژه‌ای که می‌میرد، پاره ‌ای از فرهنگ و تاریخ با آن می‌میرد. بزرگترین هراس ما در این زمان مرگ زبان‌ها و گویش‌هاست به همین دلیل باید آنچنان که می سزد از گویش‌ها و فرهنگ‌های بومی ایرانی نگهبانی کنیم.

دکتر ابوالفضل خطیبی دیگر سخنرانی این همایش به ریشه یابی نام شهرستان لار در یکی از ابیات شاهنامه پرداخت.

دکتر چیستا یثربی فیلمنامه‌نویس دیگر سخنران مراسم نیز با انتقاد از عدم توجه فیلمسازان ایرانی به بافت و معماری شهرهای مختلف ایران در فیلمسازی گفت: ایران مهد همه هنرهاست . زمانی که ایرانیان اسلام را با گوش باز پذیرفتند تلاش زیادی کردند تا هنر را با اسلام عجین کنند.

وی افزود: تفکرات عرفانی و معماری اسلامی در مینیاتور و شعر ایران تاثیر زیادی گذاشته است اما این تاثیرگذاری در سینما به دلیل کم توجهی فیلمسازان مغفول مانده است.

یثربی خاطرنشان کرد: ایران متشکل از شهرهایی است که گستره متنوعی از معماری دارند و ما می توانیم از فضاهای متنوع در فیلمسازی بهره فراوانی ببریم.

توجه به اعتقادات مردم راهگشای بسیاری از مسایل است



دکتر محمد حسین ضیاتوانا استاد دانشگاه شهید بهشتی دیگر سخنران این مراسم درباره بازتاب جهان بینی دینی در معماری بازار قیصیریه لار پرداخت.

همچنین دکتر صادق همایونی عضو دایره المعارف اسلامی طی سخنرانی‌ای به بررسی ترانه‌های لاری پرداخت و گفت: توجه به اعتقادات ، آداب و رسوم و فرهنگ‌های بومی راهگشای بسیاری از مسائل اجتماعی است.

همایش بین‌المللی زبان‌شناسی و مردم لارستان که صبح دیروز با حضور دکتر علی اکبر ولایتی گشایش یافت فردا بعدازظهر به کار خود پایان می‌دهد.