یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن مرکبات در استان مازندران برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید محمد کریمی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون تعزیزات آرد و نان مازندران با اشاره به توفیقات سال ۸۷ اظهار داشت: از این مقدار ۵۰ هزار تن به صورت رسمی و باقی نیز به صورت غیر رسمی ذخیره سازی شد که این امر موجب توزیع عادلانه و مناسبتر شدن قیمت مرکبات در آستانه سال نو شده است.

وی ادامه داد: در سالی که گذشت به دلیل خشکسالی برنج برداشت شده آفت نداشته و کیفیت مطلوبی داشت.

این مسئول عنوان داشت: همچنین مصوبات خوبی از دور دوم سفر در استان مازندران رقم خوردو امیدواریم در سال جدید با همت مسئولان استان تحول بسیار خوب در استان به وجود آید.

استاندار مازنداران پیگیری کیفیت نان و آسیب شناسی در این مقوله را از مهمترین کارهای فرمانداران و مسئولان ذیربط دانست و بیان داشت: اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان در کنار ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی استان و نیز اختصاص بیش از ۶۰ درصد اعتبارات عمرانی به یارانه آرد در استان مازنداران، اثباتی برای این امر است.

کریمی با بیان اینکه سه هزار و 600 نانوایی در سطح استان وجود دارند، اظهار داشت: 200 واحد آزادپز نیز در مازندران فعالیت می کنند.

این مسئول در خصوص شغل نانوایی گفت: شغل نانوایی از مشاغل پر زحمت جامعه است و ضمن حفظ آبروی این قشر باید در صورت بروز تخلف به صورت جدی با متخلفان برخورد شود.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ‌بازدید از خبازیها باید به صورت مستمر انجام گیرد و پس از انجام بازدید، واحد مربوطه بسته به عملکرد خود باید تشویق یا تنبیه شود، همچنین لازم است در نمازهای جمعه از نانواییهای نمونه و مطلوب قدرانی شود.

استاندار مازندران با اشاره به اثرات مثبت شیوه صنعتی تولید نان نسبت به شیوه سنتی گفت: کارشناسان بهداشت باید فواید تغذیه از نان صنعتی و کیفیت این نان را برای مردم تشریح کنند تا در آینده ای نزدیک زمینه تبدیل واحدهای سنتی تولید نان به واحد صنعتی فراهم شود.



این مسئول عنوان داشت: ‌با توجه به اینکه آلودگی در نانواییها می تواند منشا بیماری در بسیاری از مردم شود، عنوان داشت: کارشناس بهداشت و و سرشناس ترین نانواها در سطح شهرستان باید گروه بازرسین را برای بازرسی واحدهای خبازی همراهی کنند تا وضعیت بهداشت و کیفیت نان به صورت دقیق و ظریف بررسی شود و نانوایی هایی که بهداشت را رعایت نمی کنند نیز تعطیل شوند.

استاندار مازندران بر زیباسازی و بازسازی نانواییها تاکید کرد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت سیلوها در شهرستانها باید جدی گرفته شود، کشیک ایام نوروزی از بهترین نانوایی ها انتخاب شوند و با اعطای تسهیلات ویژه به این واحدها ‌با نصب پلاکارد و پارچه، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مکان این واحدها صورت گیرد.

وی با تاکید بر برخورد با نانواهایی که واحد خود را بدون هماهنگی تعطیل می کنند نیز اظهار داشت: قیمت سهمیه آردی که در اختیار نانوایی ها قرارمی گیرد به دلیل هزینه های حمل و نقل و ... بسیار پایین و لازم است فرمانداران و بازرسان به شدت با واحدهایی که آرد خود را می فروشند، برخورد کنند.