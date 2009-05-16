سازمان ملل خواستار تعطیلی زندانهای مخفی رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد، دستگاه امنیتی رژیم اسرائیل در مکانی نامشخص ، مرکزی را برای بازداشت و بازجویی تاسیس کرده که امکان دسترسی کمیته بین المللی صلیب سرخ و وکلا یا اولیای زندانیان به آن وجود ندارد .

در این گزارش آمده است : اسرائیل باید درباره دیگر مراکز بازداشت و بازجویی و عاملان تاسیس آنها اطلاع رسانی کند .

کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد از رد درخواست های مکرر برای بازجویی از مراکز مخفی بازداشت و بازجویی و توجیه عدم تحقیق درباره این مراکز توسط دادگاه عالی اسرائیل، ابراز نگرانی کرده است.

در همین رابطه چند روز قبل نیز دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توضیح رژیم صهیونیستی درباره شکنجه زندانیان فلسطینی دربند این رژیم شد.

پیش از این نیز مرکز دفاع از اسیران فلسطینی در گزارشی اعلام کرد که 423 نوجوان فلسطینی زیر 18 سال در زندان های رژیم صهیونیستی در شرایط ناگواری اسیرند.

در این گزارش آمده است: این کودکان و نوجوانان اسیر فلسطینی از بیماری های مختلف رنج می برند و برخی از آنها نیازمند مراقبت های ویژه پزشکی هستند. اهمال رژیم صهیونیستی در این زمینه شمار بیماران اسیر را به 80 نفر افزایش داده است.