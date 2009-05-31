  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۰۳

از میان اخبار/

تغییر نقش برادر و خواهر به واسطه فوت مادر

تغییر نقش برادر و خواهر به واسطه فوت مادر

محققان اروپایی به تازگی دریافتند کودکانی که در سنین خردسالی مادرشان را از دست می‌دهند، خواهر یا برادرشان نقش مادر را برایشان ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ام‌اس‌ان نیوز، در این پژوهش مشخص شده که بسیاری از کودکان اروپایی در صورت داشتن برادر یا خواهر بزرگ‌تر به محض اینکه مادرشان را از دست می‌دهند، روابط برادری یا خواهری را تبدیل به وظیفه مادری می‌کنند.

نتایج این پژوهش عنوان می‌کند زمانیکه خردسالان مادرشان فوت می‌کند نمی‌توانند این غم بزرگ را درک و تحمل کنند و به همین دلیل حمایت مادری را از برادر یا خواهر بزرگترشان می‌خواهند.

همچنین در این پژوهش این نکته مهم بیان می‌شود که اگر پدر خانواده به هنگام فوت مادر نتواند از فرزندان کوچک‌تر خانواده حمایت عاطفی و معنوی کند، زمینه بروز بسیاری از کج‌ رفتاریهای خردسالان مهیا می‌شود و کشش این کودکان به سمت هنجارشکنی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

کد مطلب 888733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها