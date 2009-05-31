تغییر نقش برادر و خواهر به واسطه فوت مادر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اماسان نیوز، در این پژوهش مشخص شده که بسیاری از کودکان اروپایی در صورت داشتن برادر یا خواهر بزرگتر به محض اینکه مادرشان را از دست میدهند، روابط برادری یا خواهری را تبدیل به وظیفه مادری میکنند.
نتایج این پژوهش عنوان میکند زمانیکه خردسالان مادرشان فوت میکند نمیتوانند این غم بزرگ را درک و تحمل کنند و به همین دلیل حمایت مادری را از برادر یا خواهر بزرگترشان میخواهند.
همچنین در این پژوهش این نکته مهم بیان میشود که اگر پدر خانواده به هنگام فوت مادر نتواند از فرزندان کوچکتر خانواده حمایت عاطفی و معنوی کند، زمینه بروز بسیاری از کج رفتاریهای خردسالان مهیا میشود و کشش این کودکان به سمت هنجارشکنی افزایش چشمگیری پیدا میکند.
