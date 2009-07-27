برخی که امروز رجز ایثارگری می خوانند ، دیروز غایب صحنه های دفاع بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف عصر یکشنبه در ششمین همایش تجلیل از جانبازان شهرداری تهران که با عنوان "من منتظر پروازم" در فرهنگسرای بهمن برگزار شد ، با بیان این مطلب افزود : اگر ما دوران دفاع مقدس را ایام ا... می دانیم باید تلاش کنیم تا فرهنگ آن دوران را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: ما مسئولان از کسانی که در سطوح مختلف مسئولیت دارند تا بزرگان نظام باید به عمل خود توجه کنیم زیرا همه ما را زیر نظر دارند و می خواهند ببینند آن چیزی را که بیان می کنیم عمل می کنیم یا خیر. اگر آنها احساس دوگانگی کنند امکان اینکه بتوانیم این فرهنگ را در جامعه ترویج دهیم وجود ندارد.

قالیباف با بیان اینکه در زمینه گسترش فرهنگ ایثار نباید غلو کنیم، اظهارداشت: غلو کردن باعث عدم انتقال فرهنگ اصیل دفاع مقدس و ایثارگری به نسل امروز می شود.

به گفته شهردار تهران اگر دعوت کردن مردم و نسل جدید به ارزشها توام با بصیرت نباشد کار ما به نتیجه نمی رسد .

من حق ندارم به دلیل اینکه روزی در جبهه بودم، امروز بر دیگری سرکوفت بزنم و از آن دوران به نفع امروز استفاده ببرم . از سوی دیگر بقیه هم حق ندارند ارزش دفاع مقدس و ایثارگری را مستمسک فعالیت امروز خود قرار دهند شهردار تهران

قالیباف تصریح کرد: رزمندگان، ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس نه تنها خود را طلبکار از جامعه نمی دانند بلکه خود را همچنان بدهکار به اسلام، نظام و جامعه می دانند.

وی اضافه کرد : من حق ندارم به دلیل اینکه روزی در جبهه بودم، امروز بر دیگری سرکوفت بزنم و از آن دوران به نفع امروز استفاده ببرم . از سوی دیگر بقیه هم حق ندارند ارزش دفاع مقدس و ایثارگری را مستمسک فعالیت امروز خود قرار دهند . مخصوصا آنهایی که به تعبیر شهید چمران ، وقتی شیپور جنگ زده می شد و فرق بین مرد و نامرد مشخص می شد ، آن روز در صف نامردان بودند ولی امروز رجز ایثارگری و حضورشان در جبهه گوش فلک را کر می کند و هر جا که می روند می خواهند نماد دفاع مقدس باشند و چفیه بر گردن بیندازند، زیرا امروز سفره خون پهن نیست بلکه سفره نان پهن است . آنها روزی که باید این کارها را می کردند مشغول زندگی عادی خود بودند.

شهردار تهران در ادامه گفت: نباید مهمترین معروف ما در انقلاب و نظام ، ابزار دست افراد شود . البته این افراد به جایی نخواهند رسید و گذشت زمان هر فردی که با این انقلاب ، نظام ، مردم مخلص ، شهدا و ایثارگران رفتار ناخالص کند را بی آبرو می کند. از عدالت خدا به دور است کسی که با خون شهدا و ارزش های دفاع مقدس بازی کند بخواهد به مقصد برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود کارآمدی دین در اداره جامعه را مهمترین هدف و وظیفه ما و شهدا و نظام دانست و یادآور شد: مردم وقتی به کار ما مسئولان نگاه می کنند باید در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احساس کنند فرقی بین جامعه دینی با جامعه غیر دینی وجود دارد و در جامعه دینی نیازهای مادی و معنوی آنها بهتر تامین می شود ، اگر مردم ما این باور را نداشته باشند ما به آرمان های امام (ره) و شهدا و اصل ولایت فقیه و ولی فقیه خیانت کرده ایم.

به گفته قالیباف، امروز دفاع از خون شهدا اثبات کارآمدی نظام است.

وی سپس خطاب به ایثارگران شهرداری تهران گفت : اگر شما همکاران من امروز احساس کنید من به عنوان مدیر شما و همرزم و همسنگر شما در آن دوران ، بدتر از دیگران کار کردم ، امید به آینده شما را کم کردم و کارآمدی را خدشه دار کردم و شما رویتان نشود بگویید قالیباف رزمنده ، شهردار ما شده ، این خیانت به شهدا ، انقلاب و نظام است.

قالیباف با انتقاد از برخی فیلمهایی که در خصوص دوران دفاع مقدس ساخته می شود گفت: ما باید جنگ را آنگونه که بود منتقل کنیم. شهدا و رزمندگان جان خود را دوست داشتند اما جایی که عقل و عشق با هم ترکیب می شد و به یاد امام حسین(ع) ، حضرت عباس(ع) و فرهنگ عاشورا، اسلام و آرمانها می افتادند جان عزیزشان را برای آرمان فدا می کردند .

شهردار تهران در پایان برگزاری چنین نشستها و همایشهایی را جلسه تذکری دانست تا فراموش نکنیم امروز زندگی مادی و معنوی خود را مدیون شهدا و ایثارگران هستیم.