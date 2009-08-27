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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۰۶

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زاینده رود به پای بررسی علل بحران خود نشست

زاینده رود به پای بررسی علل بحران خود نشست

اصفهان - خبرگزاری مهر: شهرداری اصفهان در خصوص مسائل و بحرانهای خشکی و علل ایجاد بحران آب در زاینده رود همایشی با عنوان "بحران آب زاینده رود" در بستر خشکیده زاینده رود و در کنار پل تاریخی سی و سه پل برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در این همایش مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاهها مطرح و در بخش دیگری از این جلسه نیز دیدگا‌ههای مسئولین و کشاورزان اصفهانی بیان شد.

همچنین در حاشیه برگزاری این همایش مردم اصفهان طوماری یک و نیم کیلومتری برای ارسال به رئیس جمهور در اعتراض به خشکی زاینده رود امضاء کردند.

در این طومار از رئیس جمهور تقاضا شده از هر گونه تصمیم مقطعی که منجر به زوال یا نقصان این میراث هزاران ساله می‌گردد پرهیز و حق‌آبه قانونی شهر اصفهان و کشاروزان این ناحیه که صدها و بلکه هزاران سال محترم شناخته شده رعایت شود.

در بخش دیگری از این نامه از رئیس جمهور تقاضا شده تا از تحمیل هرگونه مصرف اضافه اعم از توسعه صنعت پالایشگاه و نیروگاه، انتقال یا فروش‌آب به سایر بخشها بدون تامین منابع آن خودداری شود و از دست‌اندازی به منابع محدود آب زاینده رود در سرشاخه‌ها و طول مسیر طبیعی جلوگیری به عمل آید.

همچنین در بخش پایانی این طومار 1.5 کیلومتری ‌کمبود فعلی آب را ناشی از برداشتهای غلط قبلی دانسته که باید از طریق انتقال آب از سایر منابع جبران شود زیرا زاینده رود تنها متعلق به مردم اصفهان نیست بلکه متعلق به کل ایران است.

 یکی از مسائل جالب و در خور توجه این همایش یکروزه برگزاری تئاتر خیابانی در حاشیه این همایش بود که این گروه با پوشیدن لباسهایی به رنگ خاک و با در دست گرفتن کوزه‌های سفالین به شکل نمادین آب را به بستر خشک زاینده رود هدیه کردند.

 این همایش در دو بخش ارائه مقالات و میزگرد خبری برگزار شد.
کد مطلب 937052

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