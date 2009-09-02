به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد باقر قالیباف" افزود: تا دو سال قبل توسعه ایستگاهها و پیشرفت ساخت تونلهای مترو دغدغه اصلی محسوب می شد اما اکنون که روند ساخت شتاب مناسب گرفته و سالانه حداقل 15 تا 20 کیلومتر مترو در تهران احداث می شود. دغدغه و چالش اصلی در مترو واگن سازی و تامین واگنهای مورد نیاز است و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به گفته وی، این مسئله درست نیست که خطوط مترو با سرعت احداث شوند اما امکان بهره برداری کامل از آنها وجود نداشته باشد.

شهردار تهران با بیان اینکه تا دو ماه آینده تونل خط 4 متروی تهران از منتهی الیه شرق از میدان کلاهدوز تا غرب تهران در شهرک اکباتان تکمیل و متصل می شود، گفت: خط 4 یکی از مهمترین خطوط مترو تهران است که تا پایان سال این خط در منتهی الیه شرقی از شهدا تا میدان کلاهدوز ادامه می یابد و به بهره برداری خواهد رسید.

قالیباف افزود: توسعه غربی خط 4 مترو تهران از میدان انقلاب تا شهرک اکباتان نیز در دست اجراست و تا سال آینده این خط در منتهی الیه غربی به شهرک اکباتان خواهد رسید.

امسال درمجموع بیش از هزار میلیارد تومان در بودجه شهرداری و توسط مجلس برای توسعه مترو پیش بینی شده که سهم شهرداری بیشتر از سهم تعیین شده دولت است شهردار تهران

خط چهار مترو تهران حدود 10 کیلومتر است که بخشی از آن حد فاصل ایستگاه انقلاب تا آزادی در سال 1389 و مابقی مسیر حد فاصل ایستگاه آزادی تا اکباتان در سال 1390 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

قالیباف با تاکید بر اینکه توسعه خطوط مترو با جدیت دنبال می شود افزود: امیدواریم با کمک مجلس و دولت اعتبارات مورد نیاز مترو به موقع تامین شود تا روند سریع توسعه مترو دچار خلل و مشکل نشود.

شهردار تهران ادامه داد: در گذشته وقتی کمک 100 میلیارد تومانی به مترو می شد به نظر کمک قابل توجهی می آمد اما امروز با توانمندی ها و قابلیت هایی که در ساخت و توسعه مترو وجود دارد سالانه نزدیک به دو هزار میلیارد تومان می توان در مترو هزینه و کار کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای ساخت و بهره برداری از هر کیلومتر مترو منطبق بر استاندارها و با سرفاصله دو دقیقه حرکت قطارها باید 40 میلیارد تومان هزینه شود.

قالیباف با بیان اینکه تاکنون حدود 100 کیلومتر مترو در تهران به بهره برداری رسیده گفت: در تلاشیم تا سال 92 طول شبکه مترو را 217 کیلومتر برسانیم و در واقع 117 کیلومتر مترو در تهران احداث کنیم که برای تحقق این مهم دولت و مجلس باید نهایت همکاری را داشته باشند و اعتبارات مورد نیاز به موقع و به صورت کامل تامین شود.

شهردار تهران در ادامه بودجه تعیین شده برای توسعه مترو در سال جاری را مجموعا هزار و 100 میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: امسال در مجموع بیش از هزار میلیارد تومان در بودجه شهرداری و توسط مجلس برای توسعه مترو پیش بینی شده که سهم شهرداری بیشتر از سهم تعیین شده دولت است.

این مقام مسئول تصریح کرد: 5/1 سال قبل برای خرید واگنهای مورد نیاز مترو LC باز شد اما اکنون مشکلاتی در این زمینه داریم که امیدواریم با کمک دولت و بانک ها بتوانیم این مشکلات را رفع کرده و از 400 میلیون یورور LC که برای استفاده از آن دچار مشکل شده ایم، بهره مند شویم.

شهردار تهران تاکید کرد: اگر واگنهای مورد نیاز مترو به طور کامل تامین شود تنها در ایستگاهها و خطوط موجود می توانیم تا دو برابر مسافرانی که اکنون با مترو سفر می کنند را جابجا کنیم. به عبارتی با تامین واگن های مورد نیاز با کاهش سرفاصله حرکت قطارها از 5 دقیقه به 2 دقیقه به جای 5/1 میلیون مسافر که روزانه با مترو سفر می کنند می توانیم روزانه نسبت به جابجایی 3 میلیون مسافر اقدام کنیم.