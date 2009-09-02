به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این بخش از کودکس سینایتیکوس دیروز سه شنبه 10 شهریورماه درحالی که نیکولاس ساریس از شخصیتهای آکادمیک بریتانیایی درحال جستجوی تصاویری از نسخ خطی در کتابخانه سنت کاترین، در شهر سنت کاترین مصر بود مشاهده شد.

ساریس در این رابطه گفت: لحظه بسیار هیجان انگیزی بود. اگرچه این حوزه تخصصی من نیست اما من در پروژه آنلاین آن سهیم بودم بنابراین تصاویر آن در ذهن من حک شده بود. پس از مشاهده این بخش از انجیل قدیمی به بررسی ارتفاع حروف و ستونها پرداخته و به سرعت متوجه شدم که من درحال نگاه کردن به یک بخش نادیده از قدیمی ترین انجیل جهان هستم.

وی در نامه الکترونیکی که برای کشیش جاستین کتابدار صومعه نوشته، اعلام کرد: اگر یک در میلیون این احتمال وجود داشته باشد که این تصویر بخشی از انجیل قدیمی باشد که پیشتر به آن توجه نکرده‌ایم ، بهتره گزارش کنیم و این موضوع نادیده گرفته نشود .

کشیش جاستین نیز کشف یک بخش از انجیل قدیمی جهان را پس از پیگیری های دقیق تر تصدیق کرده و گفته است که تکنولوژی مدرن باید این امکان را برای ما فراهم کند تا بتوانیم بررسیهای خود را دقیق تر کنیم.

قدیمی ترین انجیل جهان به زبان یونانی روی پوست حیوانات نوشته شده و قدیمی ترین نسخه شناخته شدن انجیل است.

پس از آنکه اتحاد جماهیر شوری مجموعه خود را در سال 1933 به بریتانیا فروخت، کتابخانه بریتیش بزرگترین بخش از کودکس سینایتیکوس را در اختیار دارد.