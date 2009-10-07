بازداشت 20 نفر در کرانه باختری/ اخراج یک ماهه "رائد صلاح"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نظامیان رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات صبح امروز به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و 20 فلسطینی را بازداشت کردند.

رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این افراد تحت تعقیب بوده و پس از بازداشت آنها را به مراکز بازجویی منتقل کرده است.

خبر دیگر اینکه رژیم صهیونیستی شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی 1948 را که در حملات اخیر صهیونیست ها به مسجدالاقصی بازداشت کرده بود به مدت یک ماه از قدس اخراج کرد.

نظامیان صهیونیستی روز شنبه برای چندمین روز متوالی با نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی درگیر شده و شماری از فلسطینی ها و برخی سران جنبش اسلامی منطقه 48 از جمله شیخ رائد صلاح را بازداشت کردند.