کردستان قطب صنایع دستی چوبی/خانواده ها باید با صنایع دستی آشتی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، تهمینه دانیالی ظهر سه شنبه در مراسم گشایش نمایشگاه صنایع دستی چوبی غرب کشور اظهار داشت: استان کردستان با توجه به سابقه و استعدادهای که دارد قطب اصلی صنایع دستی به ویژه صنایع دستی چوبی در کشور به شمار می رود.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در راستای توجه به توانمندی های استان های مختلف کشور و با هدف ترویج و آموزش صنایع دستی برنامه های ویژه ای را در دستور کار قرار داده است.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور یادآور شد: فراهم کردن زمینه انجام فعالیت هر چه بیشتر در استان کردستان در کنار افزایش حمایت های مادی و معنوی از هنرمندان فعال این عرصه می تواند به احیاء مجدد و توسعه هر چه بهتر این هنر در استان شود.

دانیالی گفت: یکی از برنامه های سازمان در بخش صنایع دستی این است که هنر صنایع دستی و هنرهای سنتی را با خانواده های آشتی داد تا همانند سالهای گذشته شاهد انجام فعالیت های صنایع دستی در میان خانواده ها باشیم.

وی یادآور شد: با توجه به تاکید مسئولین باید صنایع دستی کشور را به مرحله ای رساند که هویت ایرانی و اسلامی را به سایر نقاط جهان صادر نموده و در کنار آن نیز باعث افزایش صادرات غیر نفتی شود.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور بیان داشت: حمایت از هنرمندان و فعالین این بخش برای برپایی نمایشگاه های صنایع دستی و همچنین فراهم کردن زمینه برای شرکت آنها در نمایشگاه های خارج از کشور از دیگر برنامه های است که به جد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دانیالی در پایان گفت: معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان تلاش می کند که با جذب اعتبارات مورد نیاز از تمامی هنرمندان فعال این عرصه حمایت نماید که امیدواریم با توجه به نظر مساعد رئیس سازمان این مهم در کمترین زمان ممکن عملیاتی شود.

نمایشگاه صنایع دستی چوبی به صورت منطقه ای و برای اولین بار و با حضور استان های غرب کشور در قالب 41 غرفه برپا شده است.

این نمایشگاه به همت سازمان میراث فرهنگی استان کردستان برپا و از امروز تا دوم آبان ماه دایر و آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان و علاقمندان خواهد بود.