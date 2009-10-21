به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه دی آبان ماه ، میزبان آثاری از هنرمندان پیشکسوت و جوان ایران در عرصه‌های مختلف هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، عکاسی و مجسمه‌سازی می‌شود.

در این نمایشگاه آثاری از منصوره حسینی، شهلا حبیبی، گیزلا سینایی، ناهید آرین، گلناز فتحی، مریم زندی، مریم شیرین‌لو، فریده لاشایی، فاطمه امدادیان، فتانه دادخواه، مهدی سحابی، آزاده رزاق‌دوست، حسین چراغچی، بهار بهبهانی، محمد مساوات، پروین امیرقلی، محمدرضا فرزانه،‌ یاسمین سینایی، طاهره صمدی، رسول سلطانی، شیده تامی و داریوش قره‌زاده به نمایش درمی‌آید.

این نمایشگاه از روز جمعه یک آبان افتتاح می‌شود، علاقمندان می‌توانند تا 12 آبان‌ماه جهت بازدید به نگارخانه دی واقع در ابتدای خیابان پاسداران، تنگستان چهارم،‌ کوچه ناز یک، بن‌بست ترانه، پلاک سه مراجعه کنند. ساعت بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت 16 تا 20 و روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه از ساعت 11 تا 20 است.