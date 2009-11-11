نگارش فیلمنامه "بادیگارد" آغاز شد

شهابی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "بادیگارد" به سفارش یکی از ارگان‌های نظامی در ژانر سیاسی و با نگاهی نو روایت زندگی یک محافظ ایرانی است که ناچار به حفاظت از یک شخصیت سیاسی خارجی می‌شود که با وی مشکلاتی دارد ... این فیلمنامه برای اولین بار درایران به موضوع زندگی شخصی محافظان سیاسی می‌پردازد.

وی افزود: ساخت این فیلم به امکانات بسیار و حمایت سازمان‌های نظامی نیازمند است و امیدواریم با حمایت سپاه پاسداران این امر محقق شده و تولید "بادیگارد" موجب ارتقا وجه سیاسی و بین‌المللی ایران شود.

حسین شهابی فیلم‌های ویدئویی "روزهفتم"، "سایه‌ها"، "راز"، "شبح" ، "عکس" و" فراری" را کارگردانی کرده است. تدوین فیلم ویدئویی "خواستگاران" به کارگردانی وی به تازگی به پایان رسیده و فرید شب‌خیز ساخت موسیقی این فیلم را برعهده دارد.



