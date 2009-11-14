امضای معاهده خلع سلاح میان آمریکا و روسیه در ماه دسامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بنا بر اعلام منابع در واشنگتن، مقامهای آمریکا و روسیه درباره مفاد اصلی معاهده خلع سلاح جدید بین دو کشور توافق کرده اند.

بر این اساس، محورهای اصلی معاهده جدید بر تصمیمات راهبردی درباره منع گسترش سلاحهای هسته ای در چارچوب پیمان استارت خواهد بود که اعتبار آن در روز پنجم دسامبر به پایان می رسد.

این در حالی است که مقامهای آمریکایی ابراز امیدواری می کنند "باراک اوباما" در سفر ماه آینده خود به اروپا معاهده جدید در این زمینه را با مقامهای روسی به امضا برساند.

رئیس جمهوری آمریکا قرار است در روز دهم دسامبر برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2009 به اسلو پایتخت نروژ سفر کند. واشنگتن همچنین از تلاشهای دو طرف برای حل اختلافهای تکنیکی جهت امضای توافقنامه جدید در تاریخ مزبور خبر داده است.

روسای جمهوری آمریکا و روسیه طی دیدار خود در ماه جولای امسال درباره ثابت نگاه داشتن شمار کلاهکهای هسته ای طی سالهای آینده به توافقهایی دست یافتند.

اوباما و مدودف طی این دیدار در مسکو همچنین درباره معاهده ای اساسی مبنی بر تمدید پیمان استارت توافق کردند.

گفتنی است پیمان استارت یک که منجر به کاهش تولید شش هزار کلاهک هسته ای دور برد یا استراتژیکی شده در ماه دسامبر پایان می یابد. مسکو خواستار کاهش کلاهکهای هسته ای بین 1700 و 2200 فروند تا آخر سال 2012 در پیمان بعدی شده است.