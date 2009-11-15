شهدای هیئتهای مذهبی در خراسان رضوی شناسایی نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام ابوالحسن انصاری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بازدید از مجتمع آیه های مشهد افزود: هیئتهای مذهبی جز مردمی ترین نهاد در کشور محسوب می شوند زیرا شهدای هیئتهای مذهبی از قشر خواص جامعه نیستند با این وجود تا کنون شهدای هیئتهای مذهبی در استان شناسایی نشده اند.

دبیر ستاد شهدای روحانی استان خراسان رضوی گفت: هیئتهای مذهبی شهدای کربلا را باور دارند و می توانند راه شهدای کربلا، آرمان شهیدان و اهداف دفاع مقدس را در جامعه نهادینه کنند.

حجت الاسلام انصاری در خصوص وظایف هیئتهای مذهبی استان خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی موظف اند با زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و تقویت روحیه شهادت طلبی در میان جوانان، در تبیین راه شهیدان و شناخت هویت و آرمان شهدا که در وصیت آنان متمرکز است، بکوشند.

وی افزود: همایش بزرگداشت شهدای هیئتها ی مذهبی خراسان رضوی با هدف پیوند بیشتر خدمت گذاران هیئتها با ایثارگران و جانبازان در مجتمع فرهنگی آیه های مشهد برگزار شد.

وی بیان کرد: در این همایش هزار نفر از از هیئتهای مذهبی خراسان رضوی شامل 700 نفر برگزیده هیئتهای مذهبی مشهد، 250 نفراز سایر هیئت های مذهبی شهرستانهای خراسان رضوی و 50 نفر از جامعه مداحان خراسان رضوی شرکت کردند.

گرامیداشت 23 هزار شهید استان های خراسان تا پایان آبان ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی آیه های مشهد برگزار می شود.