10 گلزن برتر تاریخ تیم ملی فوتبال ایران / دایی همچنان بی رقیب

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت گل در گزارشی به بررسی 10 گلزن برتر تاریخ تیم ملی فوتبال ایران پرداخته است که در زیر می خوانید:

1.علی دایی(109 گل)

برترین گلزن ملی نه ایران بلکه تاریخ فوتبال ملی جهان است که رکورد جاودانه وی بعید است به این زودی توسط بازیکنی شکسته شود. استرن جان بازیکن ترینیداد و توباگو تنها بازیکنی است که شانس نزدیک شدن به علی دایی را در سالهای آینده دارد. این بازیکن تاکنون 69 گل به ثمر رسانده، اما بعید است که حتی به عدد 100 نزدیک شود. دایی این تعداد گل را در 149 بازی ملی به ثمر رسانده و میانگین گلزنی او در هر بازی 0.7 گل است که امار خوبی برای مهاجم سابق ایران است.دایی با 14 گل زده بهترین گلزن تاریخ جام ملتهای آسیاست.

2. کریم باقری(50 گل)

کاپیتان فعلی تیم پرسپولیس برترین هافبک گلزن تاریخ فوتبال ملی دنیا محسوب می شود. کریم با این تعداد گل، سی امین گلزن برتر ملی دنیاست و نکته جالب در مورد باقری اینکه تا دو سه سال پیش تعداد گلهای باشگاهی او کمتر از تعداد گلهای ملی اش بود. کریم رکورد گلزنی باشگاهی اش را در سه سال اخیر بالا برده است. کریم اولین گل خود را در سال 72 و آخرین گل را در سال 87 به ثمر رسانده است. باقری در 86 بازی ملی موفق به ثبت 50 گل شده و میانگین گلزنی او در هر بازی 0.6 گل است. کریم با زدن 7 گل در یک بازی ملی نیز در تاریخ فوتبال ایران رکورد منحصر بفردی دارد.

3. علی کریمی(36 گل)

بازیکن تازه خداحافظی کرده تیم ملی نیز سومین گلزن برتر ایران است که در 111 بازی ملی موفق به زدن 36 گل شد. علی کریمی اولین بار در فینال بازیهای آسیایی بانکوک 1998 موفق به گلزنی شد و آخرین بار نیز در بازی مقابل امارات در مقدماتی جام جهانی گلزنی کرد. دو گل اول به نیوزیلند در جام بین قاره ای و همچنین هت تریک مقابل کره جنوبی در جام ملتهای 2004 از گلهای به یاد ماندنی جادوگر فوتبال ایران است.

4. جواد نکونام( 24 گل)

جواد نکونام کاپیتان تیم فعلی تیم ملی با ادامه روند گلزنی های خود می تواند به رکورد کریم باقری دست یابد. نکونام که در تیم ملی جانشین خوبی برای کریم باقری بوده است، تاکنون در 102 بازی ملی موفق به زدن 24 گل شده است. نکونام بهترین گلزن تیم ملی در یک سال اخیر بوده و در مقدماتی جام جهانی با زدن 4 گل برترین گلزن تیم ملی بود.

5. غلامحسین مظلومی(19 گل)

در مورد بازیکنان نسل قدیمی تیم ملی باید یک نکته را یادآوری کرد و آن اینکه تعداد بازیهای دوستانه و رسمی تیم ملی در دهه های 50 و 60 بسیار کمتر از دهه های اخیر بوده است، در غیر این صورت بازیکنانی مثل مظلومی، پیوس و ... می توانستند گلهای زیادی را به ثمر برسانند. مظلومی در فاصله سالهای 48 تا 56 در 41 بازی موفق به زدن 19 گل شد و میانگین حدود نیم گل در هر بازی را بر جای گذاشت. غلامحسین مظلومی تا قبل از ظهور فرشاد پیوس به مدت حدود 15 سال رکوردار تیم ملی بود.

6 . فرشاد پیوس(19 گل)

برترین گلزن تاریخ فوتبال ایران در 35 بازی ملی موفق به زدن 19 گل شد. پیوس اولین گل خود را در سال 63 به یوگسلاوی زد و در بازیهای اسیایی 1990 با زدن 4 گل اقای گل مسابقات شد و نقش مهمی در قهرمانی ایران داشت. فرشاد پیوس تعدادی از بازیهای ملی را به دلیل یک سال محرومیت ناعادلانه از دست داد وگرنه شمار گلهای ملی او می توانست به 30 هم برسد.

7. همایون بهزادی(14 گل)

برترین گلزن تیم ملی در دهه چهل همایون بهزادی است که تا سال ها با همین تعداد گل رکوردار تیم ملی بود. بهزادی در 35 بازی موفق به زدن 14 گل شده است و اولین گل خود را در سال 42 به پاکستان زد. دو گل او به هند در بازی مقدماتی المپیک 64 توکیو باعث شد تا تیم ملی ایران برای اولین بار راهی المپیک شود، هر چند که خود بهزادی از حضور در المپیک محروم شد. بهزادی در جام ملتهای اسیا 1968 نیز ستاره تیم ملی ایران بود و با زدن 4 گل اقای گل جام ملتهای آسیا شد.

8. پرویز قلیچ خانی(14 گل)

کاپیتان اسبق تیم ملی در 65 بازی ملی موفق به ثمر رساندن 14 گل شد. اولین گل ملی او باعث اولین قهرمانی تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا 1968 شد. در جام استقلال برزیل به تیمهای ایرلند و اکوادور گل زد و اولین بازیکن ایرانی بود که دروازه یک تیم اروپایی را باز کرد. قلیچ خانی در مقدماتی جام جهانی 1974 دو گل به استرالیا زد که البته این گل ها نیز برای صعود ایران چاره ساز نشد. اخرین گل وی نیز در المپیک 1976 و مقابل شوروی بود که از نقطه پنالتی دروازه این تیم را باز کرد.

9. ناصر محمدخانی(14 گل)

ستاره تیم پرسپولیس در دهه شصت طی 24 بازی موفق به زدن 14 گل شد و چه بسا اگر تیم ملی در ان دوره تعداد بازیهای بیشتری داشت، محمدخانی می توانست بر شمار گلهای خود اضافه کند. ستاره تیم ملی در دهه 60 اولین گل ملی خود را در بازیهای اسیایی 1982 دهلی به تیم یمن زد و اوج درخشش او در جام ملتهای اسیا 1984 بود که در مرحله مقدماتی و نهایی با زدن 12 گل بهترین گلزن ایران در سال 63 لقب گرفت.

10. وحید هاشمیان(14 گل)

مهاجم لژیونر ایران که همین چند وقت پیش از تیم ملی خداحافظی کرد، در دوره ای ظهور کرد که علی دایی گزینه اصلی مربیان تیم ملی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی بود. هاشمیان که در اولین بازی ملی خود 2 گل به ثمر رساند، مدتی را از تیم ملی کناره گیری کرد و در بازگشت مجدد گلهای حساسی مقابل ژاپن و قطر در مقدماتی جام جهانی 2006 به ثمر رساند که نقش مهمی در صعود ایران به جام جهانی داشت. وحید هاشمیان در 52 بازی ملی موفق به زدن 14 گل شد که اخرین گل او مقابل جامائیکا در یک بازی دوستانه بود.