۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۳

دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب

مردم آذربایجان شرقی در سالگرد قیام تاریخی مردم تبریز صبح امروز شنبه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

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