عکس دریافتی ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۳ دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب مردم آذربایجان شرقی در سالگرد قیام تاریخی مردم تبریز صبح امروز شنبه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. برچسبها دیدار مردمی رهبری حضرت آیت الله خامنهای مطالب مرتبط دیدار مردم تبریز با مقام معظم رهبری همزمان با 29 بهمن فرمایشات رهبری در زمینه استیضاح فصل الخطاب نمایندگان است نظام با کسی که بخواهد نظم و آرامش جامعه را بهم بزند برخورد می کند سخنان بسیار مهم رهبر انقلاب درباره مذاکره با امریکا و بداخلاقی ها در جلسه اخیر استیضاح و حادثه قم فکر نمی کنیم از طریق مذاکره با امریکا تحریم ها برداشته می شود
نظر شما