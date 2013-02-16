نظام با کسی که بخواهد نظم و آرامش جامعه را بهم بزند برخورد می کند

رمضانعلی سبحانی فرد، نماینده مردم سبزوار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بیانات مهم امروز رهبر معظم انقلاب در خصوص بی اخلاقی های صورت گرفته در روز استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: بیانات امروز ایشان بسیار شفاف بود. شاید برخی مطالبی که امروز مقام معظم رهبری فرمودند در گذشته نیز اشاره ای به آن داشتند، اما امروز بیانات ایشان شفاف بود.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی مسئولان برای آینده نیز یکسری مطالب ناگفته گذاشته اند تا در فرصتی مناسب آنها را مطرح کنند، اظهار داشت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب است و همه ما باید در مقابل دشمن مشترک متحد باشیم.

سبحانی فرد با اشاره به این فرمایش رهبری که فرمودند استیضاح در این فرصت و در پایان عمر دولت اشتباه بود، ادامه داد: در دوران اصلاحات نیز در چند ماه اخیر دولت، نمایندگان به این نتیجه رسیدند که استیضاح حاجی وزیر آموزش و پرورش به صلاح نیست.

وی در ادامه افزود: البته روش های دیگر سوال، تحقیق و تفحص مانع از اجرای بـُعد نظارتی مجلس نمی‌شود، اما نباید به سمتی برویم که در جامعه چالش ایجاد شود.

نماینده مردم سبزوار با اشاره به بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حادثه قم تصریح کرد: ایشان اینگونه اقدامات را محکوم کردند و تذکر ایشان به مسئولان برای جلوگیری از این گونه اقدامات نشان از کوتاهی آنها در بروز چنین اتفاقاتی است.

وی اظهار داشت: هر دسته و گروهی نباید این اجازه را پیدا کنند که مراسم مهمی مانند جشن روز 22 بهمن را بهم بزنند و در جامعه تنش ایجاد کنند.

سبحانی فر ادامه داد: اینگونه اقدامات که باعث بهم خوردن آرامش جامعه شود، فضای سیاسی، کسب و کار و فضای بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد و مسئولان باید جلوی اقدامات خودسرانه اینگونه افراد را بگیرند.

وی همچنین در خصوص تحلیل خود از این بیان رهبر معظم انقلاب که فرمودند بنده فعلا نصیحت می کنم، گفت: پدر یک خانواده در صورت اختلاف فرزندان ابتدا آنها را نصیحت می کند و اگر مشکل حل نشود به نوعی با آنها برخورد خواهد کرد و نظام نیز مطمئنا با کسی که بخواهد نظم و آرامش جامعه و مردم را در این موقعیت حساس بهم بزند برخورد خواهد کرد.