عکس ۱۶ آبان ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۹ عکس : اصغر خمسه نشست خبری سپ بلاتر رئیس فیفا نشست خبری سپ بلاتررئیس فدراسیون جهانی فوتبال ، فیفا ظهر امروز پنجشنبه درهتل آزادی برگزار شد. مطالب مرتبط بلاتر خواهان حذف ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاهها در ایران شد فوتبال ایران در برزیل نتایج خوبی میگیرد/ به کیروش ایمان داشته باشید قرار نبود همه در سخنرانی بلاتر حضور داشته باشند/ برخی انتقادات منصافانه نیست دغدغهام حضور بانوان ایران در ورزشگاههاست/ نمیتوانیم قوانین کشورها را عوض کنیم دریچههای امیدی که بلاتر به روی ایران گشود/ عادت کردهایم همه چیز را سیاه ببینیم! گزارش کامل مهر از حضور سپ بلاتر در ایران/ شیخ سلمان یک نظارهگر بود! حمایتهای بلاتر از فوتبال بانوان ایران قابل تقدیر است/ به حل مشکلات امیدوارم
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