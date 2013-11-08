به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی پیرامون حضور بلاتر در ایران نوشت: بلاتر در گفتگویی که با سران ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس داشت خواهان برداشتن ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه ها شد. ایران پیش از این به بانوان اجازه می داد در برخی از رشته های ورزشی دیگر از جمله والیبال به ورزشگاه ها بیایند.

قطر که سال گذشته نخستین نماینده زن خود را در المپیک 2012 لندن به میدان فرستاد وعده داده در سال 2022 که میزبان جام جهانی خواهد بود به بانوان اجازه حضور در ورزشگاه ها را خواهد داد.

در سال 2006 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران اعلام کرد بانوان می توانند در قسمت ویژه ای در ورزشگاه ها حضور پیدا کنند اما این تصمیم توسط مقامات بالاتر پذیرفته نشد.