فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور سپ بلاتر در ایران و در محل تمرین تیم فوتسال بانوان را یک اتفاق مثبت برای بانوان فوتبال ایران دانست و گفت: علاوه برای بلاتر، ما مهمان عزیزی به نام "مویا داد" عضو هیات رئیسه فیفا و نایب رئیس بانوان AFC داشتیم که علاوه بر سخنرانی در همایش روز پنجشنبه، نشست‌های خوبی را با او برای ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری فوتبال و فوتسال بانوان ایران داشتیم.

وی با اشاره به اینکه رئیس فدراسیون جهانی فوتبال - فیفا- همیشه بانوان ایران را حمایت کرده و روز پنجشنبه هم صحبت‌های اثر بخشی داشته است، افزود: در این دیدار به خاطر حمایت ویژه از بحث حضور بانوان با حجاب در مسابقات شخصا از بلاتر تشکر کردم زیرا با تثبیت این مساله کار بزرگی را انجام داد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال ایران اضافه کرد: در مدت زمانی‌که در نشست‌های مختلف در آلمان و مقر فیفا در سوئیس با نایب رئیس فدراسیون جهان فوتبال و مسئولان کمیته‌های دیگر فیفا از جمله پزشکی آن داشتم تا ثابت کنیم لباس بانوان ایران خطرناک نیست، آقای بلاتر از ما حمایت کرد. ضمن اینکه خانم "مویا داد" هم با حمایت‌هایش باعث شد موافقت بلاتر را برای قانونی شدن این مسئله اخذ کند.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: البته باید قانون عدم ممنوعیت بانوان کشورهای اسلامی از حجاب در مسابقات وارد اساسنامه فیفا شده، تا خیال‌مان از این بابت راحت شود، هرچند مویا داد به ما اعلام کرد سپ بلاتر وقتی حرفی می‌زند، روی آن ایستاده و از حرفش برنمی‌گردد و به ما اطمینان داد این قانون قطعا به اساسنامه فیفا اضافه خواهد شد.

شجاعی همچنین یادآور شد: با حمایت‌های بلاتر در گذشته ایران به عنوان نخستین کشور جهان انتخاب شد تا پروژه گل در بخش بانوان برای آن اجرا شود. همچنین قرار شد کمپ اختصاصی برای بانوان ایران احداث که این کمپ به کلینیک پزشکی تبدیل شد. البته این مساله به خاطر بلوکه شدن منابع مالی ایران بود که با حل مشکلات مالی، قطعا به زودی کلنگ پروژه احداث کمپ اختصاصی بانوان در مجاورت کمپ تیم‌های ملی زده خواهد شد تا بانوان ایران صاحب زمین تمرین و خوابگاه اختصاصی شوند.

وی در ادامه بار دیگر به خاطر حمایت‌های صورت گرفته از فوتبال بانوان ایران از بلاتر تقدیر کرد و اظهار کرد: در سال‌ 2010 با حمایت بلاتر ایران بدون مسابقات انتخابی و به عنوان نماینده قاره آسبا در مسابقات المپیک نوجوانان حضور یافت و در آن مسابقات به مقام چهارم رسید که این موفقیت در سایه تصویب بحث استفاده از لباس‌های مخصوص برای بانوان فوتبالیست ایران بود.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال ایران در ادامه به یک موضوع جالب هم اشاره کرد: قطعا رشد نسبی فوتبال بانوان ایران در سال‌های اخیر و نتایجی که در مسابقات فوتبال و فوتسال آسیا بدست آوردند، نتیجه نگاه مثبت علی کفاشیان، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران، مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال و خصوصا سپ بلاتر بود که باید از همه آنها تشکر کنم.

وی در مورد درخواست بلاتر از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر فراهم کردن شرایط حضور بانوان در ورزشگاه‌ها تصریح کرد: من در این نشست نبودم اما شنیدم که آقای بلاتر چنین درخواستی داده‌اند تا مجلس نگاه مثبتی به این مساله داشته باشد. البته به نظر من با در نظر گرفتن راهکارها و طرح‌های مناسب می‌توان در گام نخست شرایط حضور معدودی از بانوان را در ورزشگاه‌ها ایجاد کرد.

شجاعی در این خصوص اضافه کرد: بطور نمونه می‌تواند در ورزشگاه‌ها جایگاهی مانند جایگاه خبرنگاران و یا مهمانان ویژه با ورودی‌ها مختلف در نظر گرفت تا بانوان با شرایط مناسب وارد ورزشگاه شده و در جایگاه‌های مشخص مستقر شوند. البته این تصمیم فراسازمانی است که باید با سیاست‌های کشورمان هماهنگ شوند. هرچند من امیدوارم این مساله هرچه زودتر عملی شود و فضای لازم برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ایجاد شود.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال ایران در پایان به مذاکرات خوبی که با "مویا داد" عضو هیات رئیسه فیفا و نایب رئیس بانوان AFC داشته است، تاکید کرد: ایشان در سخنرانی خود در همایش روز پنجشنبه به نکات خوبی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت سپ بلاتر و مسئولان فدراسیون فوتبال بزودی شاهد حل مشکلات بانوان ایران برای حضور در مسابقات باشیم.