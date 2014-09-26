۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۹

عکس : کرمی/مددی/اسکندری

مسابقات آسیایی 2014 اینچئون

مسابقات آسیایی 2014 اینچئون با رقابت ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی در حال برگزاری است.

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