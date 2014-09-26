به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابت های وزنه برداری هفدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز در حضور مسئولان ورزش ایران و علاقمندان به وزنه‌برداری برگزار شد که طی آن بهداد سلیمی در دسته فوق‌سنگین علاوه بر کسب مدال طلا، رکورد بازیهای آسیایی را هم شکست.

در رقابت های امروز بهادر مولایی در حرکت یکضرب دسته فوق سنگین وزنه برداری بازیهای آسیایی موفق شد در نخستین حرکت خود در یکضرب وزنه 170 کیلوگرم را بالای سر ببرد و در دومین حرکت خود نیز موفق به مهار وزنه 177 کیلوگرمی شد. مولایی در ادامه در حرکت سوم خود به وزنه 183 کیلویی حمله کرد که در مهار این وزنه ناکام ماند و با همان وزنه 177 کیلویی در حرکت یکضرب دسته فوق سنگین به کار خود خاتمه داد.

در ادامه رقابت های این دسته، بهداد سلیمی در همان حرکت اول وزنه 200 کیلوگرمی را در یکضرب به راحتی بالای سر برد تا در صدر وزنه برداران یکضرب قرار بگیرد. او در حرکت دوم خود وزنه 210 کیلوگرمی را بالای سر برد. قویترین مرد جهان در حرکت سوم خود وزنه 215 کیلوگرم را درخواست کرد و به رکورد جهان حمله کرد اما نتوانست این وزنه را بالای سر ببرد.

سلیمی در حرکت اول دو ضرب وزنه 241 کیلوگرمی را بالای سر برد و ضمن قطعی کردن مدال طلای خود، رکورد بازیهای آسیایی که در اختیار حسین رضازاده بود را شکست. سلیمی در حرکت دوم خود وزنه 255 کیلوگرم را هم مهار کرد اما حرکت سوم را انجام نداد. او در مجموع با 465 کیلوگرم عنوان قویترین مرد بازیهای آسیایی را به خود اختصاص داد.

مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی:



مدال طلا :

* نجمه خدمتی(تیراندازی)، محسن محمدسیفی(ووشو)، محسن شادی(روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور(کایرین - دوچرخه سواری)، بهداد سلیمی(وزنه برداری)



مدال نقره:

* نرجس امام قلی نژاد(تیراندازی)، الهه منصوریان(ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی(وزنه برداری)



مدال برنز:

* سجاد عباسی(ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی( روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نقره مردان.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.