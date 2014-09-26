به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، هفدهمین دوره بازیهای آسیایی که به میزبانی کره جنوبی از روز 28 شهریورماه با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است، امروز جمعه روز هفتم خود را پشت سرگذاشت که طی آن ورزش ایران موفقیت چندانی نداشت و تنها مدال این کاروان را بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین وزنه برداری کسب کرد و با همین مدال طلا ایران به رده ششم رسید.

در پایان روز هفتم کاروان ورزش چین با 91 مدال طلا، 49 مدال نقره و 39 مدال برنز در صدر جدول قرار دارد و فاصله اش را با تیم دوم همچنان زیادتر می کند. کره جنوبی که میزبان این دوره از بازیهاست با 31 مدال طلا، 37 مدال نقره و 36 مدال برنز در رده دوم ایستاده است و ژاپن با 30 مدال طلا، 42 مدال نقره و 35 مدال برنز در جایگاه سوم قرار دارد.

کاروان ورزش ایران نیز که امیدهایش برای کسب مدال های بیشتر را به رقابت های روزهای آینده معطوف کرده است، با کسب 5 طلا، 6 نقره و 4 برنز در مکان ششم جدول قرار دارد. تا پایان روز هفتم 639 مدال بین 29 کشور آسیایی توزیع شده است.

مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی:



مدال طلا :

* نجمه خدمتی(تیراندازی)، محسن محمدسیفی(ووشو)، محسن شادی(روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور(کایرین - دوچرخه سواری)، بهداد سلیمی(وزنه برداری)



مدال نقره:

* نرجس امام قلی نژاد(تیراندازی)، الهه منصوریان(ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی(وزنه برداری)



مدال برنز:

* سجاد عباسی(ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی( روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نقره مردان.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.