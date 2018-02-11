عکس خبری مجید حق دوست ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲ دریافت تصاویر مجید حق دوست . مهران ریاضی راهپیمایی تماشایی بیست و دوم بهمن - ۲ مراسم پرشکوه و تماشایی راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه با حضور گسترده مردم و مسئولین برگزار شد. برچسبها 22 بهمن راهپیمایی 22 بهمن حجتالاسلام حسن روحانی مطالب مرتبط تجدید بیعت ۴۴ ساله مردم اردبیل با آرمانهای انقلاب/حماسهای دیگر رقم خورد عزت و اقتدار بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است مردم «خلخال» پای انقلاب اسلامی خود ایستادند جلوهای تماشایی از حضور حماسی مردم مشگینشهر در ۲۲ بهمن اتحاد و همدلی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اردبیل مشهود بود حضور مردم در ۲۲ بهمن تولد دوباره انقلاب بود خبر و اطلاع رسانی به موقع همان تبیین است بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای دانشآموزی اردبیل بهمناسبت ۲۲ بهمن دعوت حوزه علمیه اردبیل از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه
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