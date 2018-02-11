مجید حق دوست
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲

مجید حق دوست . مهران ریاضی

راهپیمایی تماشایی بیست و دوم بهمن - ۲

مراسم پرشکوه و تماشایی راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه با حضور گسترده مردم و مسئولین برگزار شد.

    

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