به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در حاشیه بازدید از یگان‌های تیپ متحرک هجومی ۱۵۸ نیروی زمینی ارتش مستقر در مرزهای جنوب شرقی کشور در جمع خبرنگاران در خصوص هماهنگی و تعامل یگان‌های نیروی زمینی ارتش و مرزبانی فرماندهی انتظامی در حفظ و حراست از مرزهای شرقی کشور اظهار داشت: خدا را شاکریم که برادران عزیزمان در مرزبانی و نیروی زمینی ارتش با انگیزه و اراده و روحیه بسیار خوب و عالی و با توان استفاده از تجهیزاتی که در اختیار دارند در کنار یکدیگر با یک هم افزایی و همدلی مطلوب قرار گرفته‌اند و پرچم اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در این منطقه به اهتزاز در آورده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات دفاعی و امنیتی صورت گرفته توسط مرزبانی و نیروی زمینی گفت: اقدامات انجام گرفته در راستای افزایش امنیت منطقه ارزشمند است و ما از این جهت که هم رزم این عزیزان هستیم خداوند منان را شکر می‌کنیم و قدردان وجود مرزبانان کشورمان در هر لباس و سازمانی هستیم.