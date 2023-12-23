عکس خبری فاطمه عموزاد ۲ دی ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۵ دریافت تصاویر فاطمه عموزاد اختتامیه جشنواره موسیقی امیر جاهد آیین اختتامیه پنجمین جشنواره موسیقی «امیرجاهد» روز جمعه ۱ دی ماه ۱۴۰۲ در سالن برج آزادی تهران برگزار شد. برچسبها برج آزادی جشنواره موسیقی امیر جاهد موسیقی مطالب مرتبط برگزیدگان جشنواره «امیرجاهد» معرفی شدند/ پیشنهاد خوب آقای مدیر قدردانی از هنرمندان در یک پایگاه مهم موسیقی/ خاطراتی که زنده شد جزییاتی جدید از نحوه شرکت در جشنواره ملی موسیقی امیرجاهد اعلام جزییات برگزاری ششمین جشنواره موسیقی امیرجاهد اعلام اسامی راه یافتگان به ۲ بخش پاپ و کلاسیک جشنواره «امیرجاهد» هنرمندان راهیافته به جشنواره امیرجاهد مشخص شدند برگزیدگان ششمین جشنواره موسیقی «امیرجاهد» معرفی شدند
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