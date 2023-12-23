فاطمه عموزاد
۲ دی ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۵

فاطمه عموزاد

اختتامیه جشنواره موسیقی امیر جاهد

آیین اختتامیه پنجمین جشنواره موسیقی «امیرجاهد» روز جمعه ۱ دی ماه ۱۴۰۲ در سالن برج آزادی تهران برگزار شد.

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