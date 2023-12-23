برگزیدگان جشنواره «امیرجاهد» معرفی شدند/ پیشنهاد خوب آقای مدیر

به گزارش خبرگزاری، پنجمین جشنواره موسیقی «امیرجاهد» شامگاه جمعه یکم دی با حضور تعدادی هنرمندان صاحب نام عرصه موسیقی در تالار اصلی مجموعه برج آزادی تهران و همچنین معرفی برگزیدگان این رویداد به کار خود پایان داد.

در ابتدای مراسم گروه موسیقی «سارکوب» به سرپرستی مسعود صالح‌آبادی متشکل از ۱۷ نوازنده سازهای کوبه‌ای از کاشان روی صحنه رفتند. سپس سیدعباس سجادی (مجری برنامه) ضمن خوش‌آمدگویی، حضار را به دیدن کلیپی از روند برگزاری جشنواره دعوت کرد.

در ادامه آرش فرهنگ‌فر (نوازنده و مدرس تمبک) به نمایندگی از هیأت داوران روی صحنه آمد و بیانیه هیئت انتخاب را قرائت کرد.

تجلیل از اعضای هیأت داوران پنجمین جشنواره موسیقی امیر جاهد قسمت بعدی مراسم اختتامیه را تشکیل می‌داد که در این بخش ستاد برگزاری جشنواره در حضور از توسط محمد الهیاری (مدیرکل دفتر موسیقی)، امیرعباس ستایشگر (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران)، حمیدرضا عاطفی (دبیر هنری) و مهدی مساح بیدگلی (دبیر اجرایی) آندره مرادیان، آذر هاشمی، هادی منتظری، بهنام وادانی، داوود یاسری، محمد مقدسی، آرش فرهنگ‌فر، سعید خرمشاهی، امیرپدرام طاهریان، مهرداد کریم‌خاوری، آرام روحانی و پویا سرایی قدردانی شد.

پیشنهاد جالب توجه مدیر دفتر موسیقی به مسؤولان جشنواره

محمد اله‌یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری جشنواره گفت: در برگزاری این جشنواره دفتر موسیقی و انجمن موسیقی ایران مشارکت مستقیم نداشته و به دعوت و محبت هیئت محترم داوران و همین‌طور عزیزان در خانه موسیقی امشب در اختتامیه جشنواره موسیقی امیرجاهد حضور یافتیم. در گفتگویی که امشب با استاد هادی منتظری داور این جشنواره داشتم، در این نظر هم رأی بودیم که در ایران جشنواره‌ها و جوایز موسیقی باید توسعه یابد. باید تعداد این جشنواره‌ها افزایش پیدا کند، خصوصاً جشنواره‌های مختص هنرمندان نسل نوجوان و جوان و این عزیزان لازم است به‌وفور روی صحنه بیایند و اجراهای خودشان را انجام دهند و توسط اساتید مورد تقدیر قرار بگیرند.

وی ادامه داد: درحال حاضر در کشور تعدادی جشنواره کودک و نوجوان در حوزه موسیقی برگزار می‌شود که جشنواره موسیقی امیرجاهد یکی از این جشنواره‌ها است. همچنین جایزه مرحوم همایون خرم نیز در سال‌های گذشته برگزار می‌شد که متأسفانه حدود دو سال است که این مراسم برگزار نمی‌شود. ضمن اینکه جشنواره ملی موسیقی جوان نیز هرساله عمدتاً با محوریت تکنوازی برگزار می‌شود. بنابراین این جشنواره‌ها باید در کنار هم یک مجموعه رنگارنگی را به‌وجود بیاورند و توسعه پیدا کنند و تا جایی که ممکن است از هنرمندان موسیقی تقدیر و تجلیل به عمل بیاوریم. مهم‌تر از همه اینکه بتوانیم کودکان و نوجوانان مستعد را شناسایی کنیم و انشاالله پرچمداران آینده موسیقی کشور باشند.

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد افزود: آمادگی خود را به دوستان عزیزمان در هیأت مدیره خانه‌موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، خانه موسیقی ایران، شهرداری تهران و سایر ارگان‌ها اعلام می‌کنیم که انجمن موسیقی ایران نیز برای دوره آتی این جشنواره یار و مددرسان برای برگزاری این جشنواره خواهد بود. در همین دوره نیز هدایایی به نفرات برگزیده از طرف ما اهدا می‌شود. ضمن اینکه چنانچه مسؤولان برگزاری این جشنواره مایل باشند، می‌توانیم در جشنواره موسیقی فجر شبی را تحت عنوان «شب استاد امیرجاهد» داشته باشیم و برگزیدگان جشنواره امسال به مدت یک شب و به صورت خاص و ویژه اجرایی را در جشنواره موسیقی فجر داشته باشند.

* برگزیدگان رتبه اول بخش تک‌نوازی

ساز دف: رده سنی الف: درناز پرورده / رده سنی ب: سارا جان‌نثاری، ریحانه اسکندری و پرهام افضلی

ساز تمبک: رده سنی الف: درناز پرورده و پرنیان زاهدی مقدم / رده سنی ب: امیر کریمی، مانی وکیلی و نفس خرمیان / رده سنی ج: بهار پنجه‌پور و رضا خجسته، رده سنی د: محمدعلی رفیعیان، رده سنی ه : سینا فرزامی‌راد

ساز تار: رده سنی الف: سنا نیازی / سازسه‌تار: رده سنی الف: میلاد عسگری

سازسنتور: رده سنی الف: کوروش تقی‌خان / رده سنی ب: مهدی نجاتی‌آزاد و فاطمه خضری / رده سنی ج: محمدحسین رضوی‌نصر

سازپیانو: رده سنی الف: نگار آشوری، علیرضا استرکی، سلین جعفری‌پور و رزا فراهانی / رده سنی ب: نازنین خالقی‌فرد و ایلیا گلزار / رده سنی ج: امیرحسین اعلا

ساز نی: علی شیخ

ساز ویولن: باربد کرمی و غزاله نیک‌پی

ساز گیتار: رده سنی الف: گلسا ابراهیمی / رده سنی ب: محمدمتین نیک‌فر

* برگزیدگان رتبه دوم تک نوازی

دف: رده سنی الف: ریحانه اسکندری / رده سنی ب: امیر کریمی

تمبک: رده سنی الف: آرشیدا تقی‌خان و رادمهر اکبرزادگان / رده سنی ج: پانیذ صیاد / رده سنی د: مبینا سیادت‌پور، رده سنی ه : مژگان هاشمی

تار: رده سنی الف: علیرضا حسین‌خانی

سنتور: رده سنی الف: فاطمه خضری، رده سنی ب: امیرعلی عالی‌زاده

پیانو: رده سنی الف: فاطمه شاقلی و ترنم کُرد (دوم مشترک) و زهرا مهاجری / رده سنی ب: علیرضا صیاد و شیما سعیدی / رده سنی ج: هلیا دشت‌پیما

گیتار: رده سنی الف: امیرعلی تاج‌شمع، رده سنی ب: سهیل رنجبر

*برگزیدگان رتبه سوم بخش تک نوازی:

دف: رده سنی ب: رژینا شهرابی فراهانی

تمبک: رده سنی الف: محمدارشیا پاشا، پارسا اسفندیاری / رده سنی د: نگار زرگر

تار: رده سنی الف: یسنا رسول‌زاده

سنتور: رده سنی الف: فاطمه نصیری / رده سنی ب: زهره یامی

پیانو: رده سنی الف: صبا حسینعلی، علیسان دولت‌آبادی / رده سنی ب: احسان گودرزی، محمد منصوری، سوگل تبریزی، اقلیما طبسی / رده سنی ج: کاوه عبدالرحیمی، محمدپارسا فوژان‌پور

گیتار: رده سنی الف: پرهام فلاحتی مروست، پرنیا قهرمانی / رده سنی ب: زیبا نعمتی

* نفرات شایسته تقدیر بخش تک نوازی:

دف: رده سنی ب: مانی وکیلی / رده سنی ج: پرستو تیوراد و بهار پنجه‌پور / رده سنی د: سارا جان‌نثاری

تمبک: رده سنی الف: طاها آقامحمدی و محمدصدرا ناطقی / رده سنی ب: پریا سیاح‌منش / رده سنی ج: یزدان خاکزادقمی / رده سنی د: زهره خانیان

تار: رده سنی ب: آوا خالدی و علیرضا حسین‌خانی

سه‌تار: رده سنی الف: بارانا قربانی / رده سنی ب: سروش براتی / رده سنی ج: سیدعلی حسینی، رده سنی د: محمدحسین برقی و سروش براتی

عود: رده سنی الف: آوا پریشانی

قانون: رده سنی ج: بهار پنجه‌پور

کمانچه: رده سنی ه: مرتضی قدسی

آواز: رده سنی الف: امیرعلی دانشی، رده سنی ه: علی فهادان

سنتور: رده سنی الف: رونیکا استادرحیمی / رده سنی د: معراج خانی‌مزرعه‌عسگری

پیانو: رده سنی الف: مهرسا عسگری / رده سنی ب: سهیل زنجیر، آنوشا استیری، فاطمه شاقلی و درسا محمودی / رده سنی ج: ایلیا شاکری‌بزرگ، حنانه داودآبادی و پرنیان عسگری / رده سنی د: احمد جعفریپوری و محمد منصوری / رده سنی ه: منیره رضاپور

فلوت ریکوردر: رده سنی الف: آوا علیزاده

کیبورد: رده سنی الف: دینا ثمری، رده سنی ب: امیررضا علی‌مردانی

ویُولن: رده سنی ب: کسری قربانی / رده سنی ج: امین غفاری خضری

گیتار: رده سنی الف: کیان ابو، ریحانه زاهدی رودپشتی، دیانا امیری‌فرد و آدلیا حیدری / رده سنی ب: زهرا دلاورپور مقدم، امیرعلی انوری، ماندانا جوانمرد، پارسا شکوفه‌آبکنار، ماهان سریع، دیانا امیری‌فرد و امیرعلی تاج‌شمع / رده سنی ج: زیبا نعمتی / رده سنی د: امیرحسین صادقی و علی سیفی

ویولنسل: رده سنی الف: آرتین نیک‌اندیش

تک‌خوانی: رده سنی ب: امیرعلی دانشی، رده سنی د: احمدرضا محمدیان رسنانی

*برگزیدگان رتبه اول بخش دونوازی و گروه‌نوازی:

سازهای کلاسیک ایرانی:

رده سنی الف: سیدعلی قنبری جمال‌الدین و ریحانه شکری / رده سنی ج: زینب بابایی‌فرد، مانی وکیلی، بهار پنجه‌پور و کارن احمدی / رده سنی د: جلال خالقی، امیرحسین شامی‌زاده محرمی، فرهاد ابراهیم‌خانی و شقایق محمدی

سازهای کوبه‌ای:

گروه سارکوب به سرپرستی مسعود صالح‌آبادی

اجرای گروهی سازهای کلاسیک ایرانی:

گروه رهام به سرپرستی بهزاد رضاپور گلشنی

*برگزیدگان رتبه دوم و سوم بخش دونوازی و گروه‌نوازی:

سازهای کلاسیک ایرانی: رده سنی ج: امیر کریمی، مانی کریمی، هیوا کرباسی و ایلیا صلواتی / رده سنی د: امین ابراهیمی و شایان آدینه‌زاده

بخش گروه‌نوازی: رتبه دوم: گروه آوینا به سرپرستی سیده‌مریم گلسرخی / رتبه سوم: به صورت مشترک به گروه «ضرب‌کوب» به سرپرستی علی فخاری‌مبارکه و گروه «سایه‌ها» به سرپرستی محمد طریقت تعلق گرفت.

شایسته تقدیر، بخش دونوازی سازهای کوبه‌ای: رده سنی الف: برسام صوفی، امیرعلی حکاک / رده سنی ب: ترنم طالبیان، آیسان محمد اسمعیلی

شایسته تقدیر، بخش دونوازی سازهای پاپ و کلاسیک: رده سنی ب: آنیتا نوری‌نژاد، آیدین آرام جان / رده سنی ج: هاله دوستی، هلیا دوستی، زهره صادق‌زاده، فرناز عباس‌زاده / رده سنی د: زیبا نعمتی، زهرا دلاورپورمقدم

شایسته تقدیر، دونوازی سازهای کلاسیک ایرانی: رده سنی الف: پریا عقیلی، امیرعلی قاسمی / رده سنی ب: امیرمحمد خالوزاده، امیرعلی خالوزاده، علی انصاری، غزل برزگر، پویا بحری، محمدپارسا افشار / رده سنی ج: بهار بصیرت، بهار پنجه‌پور

شایسته تقدیر، اجرای گروهی سازهای کلاسیک ایرانی: گروه چهارمضراب به سرپرستی محمدیاسین حاتمی، خلاصه جنون به سرپرستی رامین شاهین‌کار، سرو آزاد به سرپرستی محمد طریقت

شایسته تقدیر، اجرای گروهی سازهای پاپ و کلاسیک: گروه آلما به سرپرستی پارسا شکوفه‌آبکنار

استعدادهای درخشان: بهار پنجه‌پور، کارن احمدی و نفس خرمیان.

بعد از اهدای جوایز بخش تک نوازی، نماهنگی از زنده‌یاد محمد اسماعیلی هنرمند پیشگام عرصه تمبک نوازی، داور مرحله اول جشنواره و عضو شورای سیاست‌گذاری دوره چهارم پخش شد و ایلیا گلزار برگزیده بخش تک نوازی به اجرای پیانو پرداخت.

اجرای سه قطعه از گروه موسیقی امیرجاهد با خوانندگی علی یاری‌پور، نوازندگی تار حسین روزبهانی، مهدی مساح بیدگلی، نوازندگی سنتور سجاد خانقاهی، نوازندگی دف مرتضی میرف نوازندگی عود فرنوش تدین، نوازندگی ویولنسل میترا زلفی، نوازندگی کمانچه محسن عبدالکریمی، نوازندگی تمبک: مصطفی محرمی از دیگر بخش‌های اختتامیه بود.

در ادامه برنامه پیام حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی) به صورت تصویری پخش شد که وی در این کلیپ ضمن قدردانی از کیفیت مطلوب برگزاری جشنواره از تمامی عوامل اجرایی این رویداد، شورای سیاستگزاری، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، مهدی مساح بیدگلی (دبیر اجرایی جشنواره) و مهدی سبحانی (قائم مقام جشنواره) تشکر کرده بود

در انتهای برنامه عباس سجادی ضمن تبریک به برگزیدگان اعلام کرد: اسامی افرادی که به عنوان استعدادهای درخشان خوانده شده از یک بسته حمایتی برخوردار خواهند بود که این بسته شامل عضویت در خانه موسیقی ایران، آموزش رایگان ساز تخصصی به مدت یک سال، امکان شرکت به صورت رایگان در سمینارها و کارگاه‌های تخصصی خانه موسیقی ایران و خانه موزه امیرجاهد به مدت یک سال، ضبط و نشر کلیپ موسیقی به صورت فصلی به مدت یک سال و ارائه کتب آموزشی در زمینه تخصصی به صورت رایگان به مدت یک سال است. ضمن اینکه انجمن موسیقی ایران هم به هریک از آنها مبلغ ۱۰ میلیون تومان تقدیم خواهد کرد.

زیدالله طلوعی، محمد مقدسی، هادی منتظری، محمد اله‌یاری، امیرعباس ستایشگر، مهدخت معین، کارمین صراف، بهناز ذاکری، فرزاد هوشیار پارسیان، محمد طریقت، امیرحسین طریقت، علی فاطمی، و سیدرضا طیبی از دیگر مهمانان ویژه حاضر در این مراسم بودند.

چهارمین و پنجمین دوره جشنواره موسیقی استاد امیرجاهد بنا بر تصمیم برگزارکنندگان این جشنواره به همت خانه‌موزه معین و امیرجاهد، خانه موسیقی ایران و برج آزادی با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت همزمان از ۱۱ تا ۲۶ آبان امسال در سالن برج آزادی تهران، خانه‌موزه استاد امیرجاهد، و سرای ابوذر برگزار شد.