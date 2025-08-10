آخرین وضعیت دریاچه پری؛ ماهی ها تلف شدند

دریاچه طبیعی در نزدیکی روستای پری، روزگاری مرکز پرورش ماهیان گرمابی و مقصد گردشگران بود. امروز اما، زمین ترکخورده و پیکر خشکیده ماهیان، تنها یادگار آبهایی است که روزی زندگی میبخشیدند. خشکی کامل این دریاچه که به «خندقلو» نیز شناخته میشود، نتیجه سالها بیتوجهی به مدیریت منابع آب است. برداشت بیرویه برای آبیاری مزارع اطراف، الگوی کشت نامناسب، برداشتهای غیرقانونی و کاهش بارندگی، سطح آب را سالبهسال پایینتر برد تا سرانجام در تابستان امسال بستر دریاچه به بیابانی ترکخورده بدل شد.
مرگ هزاران ماهی نهتنها معیشت بسیاری از خانوادهها را نابود کرده، بلکه به اکوسیستم منطقه ضربهای جبرانناپذیر وارد آورده است. این دریاچه یکی از مهمترین مراکز پرورش ماهیان گرمابی استان زنجان بود و محصولاتش به استانهای دیگر ارسال میشد، اما امروز نه صیادی مانده و نه گردشگری.
