۹۰ درصد آب شرب زنجان از منابع زیرزمینی تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر باقری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف در همه فصول، گفت: موضوع آب یک مسأله حیاتی است و لازم است در زمینه منابع و مصارف، اقدامات تبیینی و آگاهیبخش با همکاری رسانهها صورت گیرد.
وی با اشاره به وضعیت بارندگیها در استان اظهار کرد: میزان بارش ثبتشده از ابتدای سال آبی جاری (مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴) حدود ۲۹۱ میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته با ۲۹۳.۸ میلیمتر کاهش جزئی داشته، اما در مقایسه با میانگین بلندمدت ۴.۳۳ درصد منفی است.
باقری با بیان اینکه بارشها بهصورت نقطهای و محدود بوده و اثرگذاری چندانی بر تغذیه منابع زیرزمینی نداشتهاند، افزود: در نتیجه، میزان ورودی به سدهای استان کاهش یافته و حجم مخازن بهطور قابل توجهی پایین آمده است.
تنها ۱۲ درصد حجم سد تهم زنجان پُر است
وی در تشریح وضعیت سدهای مهم استان گفت: ورودی سد تهم امسال حدود پنج میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته (۸.۵ میلیون مترمکعب) کاهش ۴۴ درصدی داشته است. اکنون تنها ۱۲ درصد حجم این سد پر است، در حالیکه سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۲ درصد ظرفیت آن پُر بود.
باقری افزود: سد گلابر نیز با ورودی سالانه ۳.۵ میلیون مترمکعب نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته و اکنون حدود ۳۹ درصد حجم آن پر است. همچنین سد کینهورس که تأمینکننده بخشی از آب شرب شهرهای ابهر و خرمدره است، در سال جاری ۴.۵ میلیون مترمکعب ورودی داشته و میزان پرشدگی آن ۲۴ درصد است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان با بیان اینکه حجم آبهای سطحی در استان به شدت کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: سد تالوار نیز با ظرفیت ۵۰۰ میلیون مترمکعب، تنها ۸۲ میلیون مترمکعب آب در پشت مخزن دارد و میزان پرشدگی آن به ۱۶ درصد رسیده است.
وی از بحرانی بودن وضعیت سفره های آب زیرزمینی در پنج دشت استان خبرداد و گفت: وابستگی استان به منابع زیرزمینی بهشدت افزایش یافته و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد آب شرب، ۹۵ درصد آب صنایع و تقریباً ۱۰۰ درصد آب کشاورزی از سفرههای زیرزمینی برداشت میشود که این مسأله تهدیدی جدی برای پایداری منابع آبی استان است.
بارگذاریهای غیراصولی گذشته، فشار مضاعفی به دشتهای زنجان وارد کرده است
باقری افزود: از هفت دشت استان، پنج دشت شامل سه دشت در شهرستان خدابنده، یک دشت در حوزه ابهر و خرمدره و یک دشت در زنجان، ممنوعه و بحرانی اعلام شدهاند و بارگذاریهای غیراصولی گذشته، فشار مضاعفی به این دشتها وارد کرده
وی با اشاره به وضعیت دشت طارم گفت: برای جلوگیری از خشک شدن درختان زیتون، امسال با وجود همه محدودیتها، حدود هفت میلیون مترمکعب آب رهاسازی شد اما به دلیل ساخت بندهای بالادست، این آب به برخی مناطق پاییندست نظیر پلبان نرسید. پیگیریها برای رهاسازی مجدد حداقل دو میلیون مترمکعب دیگر ادامه دارد.
