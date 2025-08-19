۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۶

بزرگداشت استاد فرشچیان در مدرسه چهارباغ اصفهان

مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته نگارگری کشورمان امروز در مدرسه چهارباغ اصفهان برگزار شد.

