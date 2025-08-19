استانها اصفهان ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۶ دریافت تصاویر بزرگداشت استاد فرشچیان در مدرسه چهارباغ اصفهان مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته نگارگری کشورمان امروز در مدرسه چهارباغ اصفهان برگزار شد. برچسبها محمود فرشچیان مراسم بزرگداشت اصفهان مطالب مرتبط غزلسرایی سیدحمیدرضا برقعی در بزرگداشت استاد محمود فرشچیان تصنیف علیاصغر شاهزیدی در بزرگداشت استاد فرشچیان تصنیف حسامالدین سراج در وصف استاد فرشچیان محمدعلی رجبی دوانی درباره فرشچیان: تجسم زبان جهانی هنر ایرانی فرشچیان زبان نوین هنر ایرانی را به جهان معاصر معرفی کرد وصف استاد فرشچیان از زبان رئیس انجمن مفاخر ایران
