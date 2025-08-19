  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

حضرتی: فرشچیان با هنرش پیام‌های ماندگار را به جهان منتقل کرد

حضرتی: فرشچیان با هنرش پیام‌های ماندگار را به جهان منتقل کرد

اصفهان- رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: فرشچیان با هنرش پیام‌های ماندگار را به جهان منتقل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی ظهر سه‌شنبه در جریان سفرهای خود به استان اصفهان، در مراسم یادبود و بزرگداشت استاد فقید فرشچیان که با حضور جمعی از نزدیکان، دوستان و علاقه‌مندان این هنرمند برجسته مینیاتور برگزار شد، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به ارمنستان و بلاروس اظهار کرد: رئیس‌جمهور در این سفرها حضور داشتند و من به نمایندگی از ایشان در این مراسم شرکت کردم تا به دوستداران استاد فرشچیان، مردم اصفهان و ملت ایران بار دیگر تسلیت عرض کنم.

وی در حاشیه این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد استاد فرشچیان، افزود: این استاد گرانقدر با آثاری که خلق کرده‌اند، برای همیشه در دل مردم ایران و جهان زنده خواهد ماند.

حضرتی با تأکید بر قدرت هنر استاد فرشچیان به‌عنوان یک رسانه تأثیرگذار، خاطرنشان کرد: ایشان با خلق آثار بی‌نظیر خود، پیام‌های ارزشمندی از رویدادهای مهم دینی و ملی را به زیبایی به میلیون‌ها نفر منتقل کردند.

کد خبر 6565379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها