به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی ظهر سه‌شنبه در جریان سفرهای خود به استان اصفهان، در مراسم یادبود و بزرگداشت استاد فقید فرشچیان که با حضور جمعی از نزدیکان، دوستان و علاقه‌مندان این هنرمند برجسته مینیاتور برگزار شد، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به ارمنستان و بلاروس اظهار کرد: رئیس‌جمهور در این سفرها حضور داشتند و من به نمایندگی از ایشان در این مراسم شرکت کردم تا به دوستداران استاد فرشچیان، مردم اصفهان و ملت ایران بار دیگر تسلیت عرض کنم.

وی در حاشیه این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد استاد فرشچیان، افزود: این استاد گرانقدر با آثاری که خلق کرده‌اند، برای همیشه در دل مردم ایران و جهان زنده خواهد ماند.

حضرتی با تأکید بر قدرت هنر استاد فرشچیان به‌عنوان یک رسانه تأثیرگذار، خاطرنشان کرد: ایشان با خلق آثار بی‌نظیر خود، پیام‌های ارزشمندی از رویدادهای مهم دینی و ملی را به زیبایی به میلیون‌ها نفر منتقل کردند.