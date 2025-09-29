  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷

«راه من تا آسمان بسته» در شب شعر حکیم نگار طنین انداز شد

اصفهان ـ لیلا محذب، شاعر معاصر، در شب شعر «حکیم نگار» کنار مزار استاد محمود فرشچیان، شعری عاشقانه و ستایشگرانه در وصف این هنرمند جاوید سرود.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، همزمان با چهلمین روز درگذشت استاد محمود فرشچیان، آیین شب شعر «حکیم نگار» با حضور شاعران برجسته کشوری، در جوار مزار این استاد نامدار نگارگری ایران، واقع در مقبره صائب تبریزی برگزار شد. در این برنامه، لیلا محذب، شاعر معاصر، شعری با عنوان «راه من تا آسمان بسته» در وصف استاد فرشچیان قرائت کرد که با استقبال حضار همراه شد. این شعر با مضامینی عاطفی و پر استعاره، هنرمند فقید را به گل پژمرده‌ای تشبیه کرد، که سرنوشتش به دست باغبان هستی رقم خورده است؛ تصاویری شاعرانه که با روح هنر و زندگی استاد فرشچیان پیوندی ژرف برقرار کرد و فضای مراسم را رنگین‌تر ساخت.

