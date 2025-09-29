«راه من تا آسمان بسته» در شب شعر حکیم نگار طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، همزمان با چهلمین روز درگذشت استاد محمود فرشچیان، آیین شب شعر «حکیم نگار» با حضور شاعران برجسته کشوری، در جوار مزار این استاد نامدار نگارگری ایران، واقع در مقبره صائب تبریزی برگزار شد. در این برنامه، لیلا محذب، شاعر معاصر، شعری با عنوان «راه من تا آسمان بسته» در وصف استاد فرشچیان قرائت کرد که با استقبال حضار همراه شد. این شعر با مضامینی عاطفی و پر استعاره، هنرمند فقید را به گل پژمرده‌ای تشبیه کرد، که سرنوشتش به دست باغبان هستی رقم خورده است؛ تصاویری شاعرانه که با روح هنر و زندگی استاد فرشچیان پیوندی ژرف برقرار کرد و فضای مراسم را رنگین‌تر ساخت.