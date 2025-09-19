استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۵ اینفوگرافیک| کاهش تصادفات جاده ای در کهگیلویه و بویراحمد یاسوج- اینوگرافیک امروز کاهش تصادفات جاده ای در کهگیلویه و بویراحمد را به تصویر کشیده است. برچسبها اینفوگرافیک تصادفات جاده ای کهگیلویه و بویراحمد اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط کاهش ۲۳ درصدی تصادفات فوتی در کهگیلویه و بویراحمد میزان تصادفات در کهگیلویه و بویراحمد 16 درصد کاهش یافته است تصادفات منجر به فوت در کهگیلویه و بویراحمد ۲۵درصد کاهش یافت میزان تصادفات در کهگیلویه و بویراحمد پنج درصد کاهش یافته است کاهش ۴۰درصدی تصادفات نوروزی منجر به فوت در کهگیلویه و بویراحمد
