تصادفات منجر به فوت در کهگیلویه و بویراحمد ۲۵درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی خوان پایه بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای ترافیک کهگیلویه وبویراحمد افزود: یکی از علتهای اصلی تصادفات جاده ای در این استان بی تجربگی رانندگان بوده است.

وی بیان کرد: ۴۵ درصد کشته‌شدگان ناشی از تصادفات جاده‌ای را قشر جوان تشکیل می دهد که نشان از کم‌تجربگی و مهارت کم آنها در رانندگی است.

خوان پایه بیان داشت: همچنین ۷۰درصد از تصادفات خودرویی محورهای مواصلاتی استان مربوط به سواری پرایده بوده است.

وی عنوان کرد: از این به بعد از این خودرو در مسافربرهای برون شهری استان استفاده نمی شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین از افزایش ۲۰درصدی کرایه مسافربرهای درون شهری و برون شهری در سال آینده خبرداد.

خوان پایه اظهار داشت: از یکم اسفند ماه سالجاری افزایش قیمت کرایه مسافربرهای شهری در استان به اجرا در آمده است.

وی نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت را ملاک تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های درون شهری و برون شهری عنوان کرد و افزود: دو شاخص حمل و نقل و حقوق در معادلات اقتصاد تعیین کننده این افزایش قیمت است.

خوان پایه گفت: دولت نرخ تورم را در سال آینده حدود ۱۷ درصد اعلام کرده است بنابراین نمی توانیم نرخ‌های حمل و نقل را بیش از این رقم در نظر بگیریم.