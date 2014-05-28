میزان تصادفات در کهگیلویه و بویراحمد پنج درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام عباس غلام زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیشترین تلفات تصادفات این استان مربوط به خودرو سواری پراید است، افزود: بیشترین ساعت بروز تصادفات رانندگی در جاده‌های ارتباطی برون شهری استان در نوروز امسال بعدازظهر و اوایل شب بود و 50 درصد تصادفات نیز در این مدت بین ساعت 16 عصر تا 20 شب رخ داده است.

وی اظهار داشت: در نوروز امسال پرخطرترین جاده ارتباطی برون شهری استان جاده "گچساران – باشت" با 33 درصد مجموع حوادث رانندگی بود.

غلام زاده جاده‌های "یاسوج – اصفهان" با 19 درصد و "یاسوج – بابامیدان" را نیز با 19 درصد از دیگر جاده های پرخطر عنوان کرد.

وی تصریح کرد: همدلی و همکاری مردم و پلیس در قالب جامعه‌محوری مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت پایدار اجتماعی است.

فرمانده نیروی انتظامی استان در بخش دیگری از سخنانش از افزایش 85 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: عملکرد نیروی انتظامی در سطح کشور و در استان از ابتدا تاکنون برای مقابله با این پدیده‌های خطرناک و تأمین امنیت و آسایش شهروندان چشمگیر بوده است.

غلامزاده مبارزه با جرائم و ناهنجاری‌ها و برخورد و مقابله با پدیده شوم و خانمان‌سوز مواد مخدر را از مهمترین فعالیتهای نیروی انتظامی در استان عنوان کرد و گفت: افزایش کشفیات مواد مخدر در دو ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از دستاوردهای مثبت این نیرو بوده است.