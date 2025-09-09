کشت نشاء گوجه فرنگی در مزارع هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا امیرزاد اظهار کرد: با آغاز کشت نشاء گوجه فرنگی در مزارع استان هرمزگان، پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۷۵۰ هزار تن محصول تولید شود. که این استان، قطب مهم و برتر تولید گوجه فرنگی خارج از فصل در کشور محسوب می‌شود.

مدیر زراعت این سازمان جهاد کشاورزی افزود: سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در هرمزگان حدود ۱۵ هزار هکتار است که در آن ۱۸۰ میلیون نشاء به زمین اصلی منتقل می‌شود.

وی بیان کرد: آبیاری این سطوح کشت گوجه فرنگی به‌طور کامل به صورت نوار تیپ انجام می‌شود.

امیرزاد ادامه داد: بیشترین میزان تولید گوجه‌فرنگی در استان هرمزگان در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین صورت می‌گیرد و شهرستان‌های میناب، بندرعباس، پارسیان، بندر خمیر و رودان از مناطق عمده تولید این محصول هستند.



