نمایش میدانی «هجده هزار و یک» در مشهد

کنگره ملی بزرگداشت ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی با نمایش میدانی - رزمی «هجده هزار و یک» مشتمل بر نمایش دلاوری‌های مردم خراسان در طول تاریخ، در مجتمع فرهنگی آیه‌ها در مشهد آغاز شد.

در نمایش میدانی ـ رزمی این کنگره، برش‌هایی از تاریخ ایران و نقش مردم مشهد در آن از جمله به توپ بستن مشهد توسط روس‌ها، ورود امام رضا (ع) به مشهد، ورود مغولان به نیشابور، قیام سربداران، کشف حجاب در دوره رضاشاه و واقعه گوهرشاد، دفاع از حرم اهلبیت (ع) و همچنین وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تصویر کشیده شده است.