به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مجید شعرباف شامگاه دوشنبه در حاشیه کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی اظهار کرد: در مجتمع آیه‌ها مشهد اردوگاهی دائمی راه‌اندازی شده است تا نوجوانان ضمن حضور در برنامه‌های فرهنگی، با آموزش‌های رزمی و مهارت‌های نظامی نیز آشنا شوند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی خراسان رضوی به تشریح برنامه‌های کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی پرداخت و از حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این رویداد مهم خبر داد.

وی با اشاره به اینکه مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران میزبان این کنگره است، گفت: ما مهمان ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی هستیم و این رویداد فرصتی است تا نسل جوان کشور با ارزش‌های دفاع مقدس آشنا شوند.

شعرباف ادامه داد: از روزهای اول برگزاری کنگره، شاهد حضور گسترده مردم، به ویژه نوجوانان و جوانان بوده‌ایم. این گروه سنی که به طور مستقیم جنگ را تجربه نکرده‌اند، اما مشتاقانه در نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مختلف شرکت می‌کنند، نشان‌دهنده علاقه و تعهد آنها به حفظ یاد و خاطره شهداست.

همچنین به استقبال بی‌نظیر از برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: طی چند روز گذشته، به دلیل جمعیت زیاد، مجبور شدیم صندلی‌های مضاعف بچینیم و فضا را فشرده‌تر کنیم.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت‌های دانش‌آموزی در کنگره خاطرنشان کرد: نوجوانان و دانش‌آموزان وظیفه دارند تا با ویلچر خانواده شهدا را همراهی کنند و در فعالیت‌های فرهنگی نیز شرکت می‌کنند.

وی در ادامه به نمایش ۱۸۰۰۱ که در مجتمع فرهنگی آیه‌ها برگزار می‌شود، اشاره کرد و گفت: این نمایش‌ها سند اقتدار و استکبار ستیزی مردمان خراسان را در ادوار مختلف تاریخ به تصویر می‌کشد. نمایش‌ها به ویژه در انتها به دفاع مقدس و رشادت‌های دلیر مردان و زنان خراسانی می‌پردازد.

شعرباف همچنین به مسابقات متنوعی که برای دانش‌آموزان در حاشیه این کنگره طراحی شده است، اشاره کرد و افزود: این مسابقات با هدف انتقال مفاهیم دفاع مقدس به زبان بازی برگزار می‌شود. ما در مجتمع فرهنگی آیه‌ها فضایی چند هکتاری آماده کرده‌ایم که در آن دانش‌آموزان منتخب در موقعیت‌های مختلف نظامی قرار خواهند گرفت.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی خراسان رضوی افزود: این مسابقات شامل پنج موقعیت تیراندازی، زیپلاین، صخره نوردی و عبور از میدان مین است. هدف ما این است که دانش‌آموزان با شیوه‌های رزمندگی آشنا شوند و تجربه‌ای نزدیک به واقعیت از عملیات‌های دوران دفاع مقدس داشته باشند.

وی افزود: افتتاحیه این مسابقات فردا با حضور فرمانده سپاه امام رضا و مدیر کل آموزش و پرورش برگزار خواهد شد. ما باور داریم که انتقال مفاهیم دفاع مقدس باید به شیوه‌های جدید و خلاقانه انجام شود تا برای نسل امروز جذابیت داشته باشد.

شعرباف همچنین از استقبال دانش‌آموزان برای ثبت‌نام در این برنامه‌ها ابراز خرسندی کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان از طریق سایت ثبت‌نام کرده‌اند و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی خراسان رضوی تأکید کرد: این کنگره فرصتی است تا نسل جوان کشور با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند و بتوانند با الهام از این ارزش‌ها، آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزنند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده صورت گرفته برای اجرا این مسابقات، یادآور شد: این رویدادها به همت شهید حاج محمد ناظری، بنیانگذار مسابقات فرمانده، پایه‌گذاری شده و همچنان ادامه دارد.

شعرباف با ابراز امیدواری نسبت به میزبانی خوب از دانش‌آموزان مشهدی و سایر نقاط کشور گفت: ما در تلاش هستیم تا این مسابقات به بهترین شکل ممکن برگزار شود و نوجوانان بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

وی در ادامه به شیوه ثبت‌نام برای این مسابقات اشاره کرد و گفت: به مدارس از طریق فرماندهان حوزه‌های دانش‌آموزی و واحدهای بسیج دانش‌آموزی اطلاع‌رسانی شده و همچنین، دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت 18000shahid.ir ثبت‌نام کنند.

شعرباف تأکید کرد: این برنامه‌ها تنها محدود به زمان برگزاری کنگره نیست و هدف این است که یک اردوگاه ثابت فرهنگی و رزمی برای نسل نوجوان ایجاد شود

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی خراسان رضوی افزود: این اردوگاه به عنوان یک موقعیت ثابت خواهد بود تا نوجوانان بتوانند در آنجا با فعالیت‌های فرهنگی و رزمی آشنا شوند.

وی همچنین به همکاری سردار حاجی‌زاده در ایجاد اردوهای رایگان پیشرفت اشاره کرد و گفت: ما قصد داریم تجهیزات نظامی و حوزه هوافضا را نیز به این برنامه‌ها اضافه کنیم تا یک بسته کامل برای حضور نوجوانان فراهم شود.