به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسکندرینژاد با اشاره به استقبال گسترده شهروندان مشهدی از نمایش بزرگ میدانی هجده هزار و یک، از تمدید این نمایش تا سه شنبه ۱۵ مهرماه خبر داد.
معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با قدردانی از حضور پرشور مردم در این رویداد بزرگ فرهنگی، اظهار داشت: نمایش «هجده هزار و یک» که به عنوان بزرگترین نمایش میدانی کشور در مجتمع آیههای مشهد در حال برگزاری است، با استقبال بینظیری از سوی شهروندان مشهدی روبرو شده است. این استقبال نشان از ارادت قلبی مردم به شهدا و قدردانی از فداکاریهای آنان دارد.
وی با استناد به آمار ارائه شده توسط سخنگوی کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی، افزود: تاکنون بیش از ۴۵ هزار نفر از این نمایش بازدید کردهاند و با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان و به منظور بهرهمندی هرچه بیشتر مردم از این اثر ارزشمند، نمایش هجده هزار و یک تا سه شنبه ۱۵ مهرماه تمدید شد.
اسکندرینژاد با اشاره به نظرسنجیهای انجام شده در پایان نمایش، تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد تماشاچیان از این نمایش رضایت داشتهاند و این امر، نشان از کیفیت بالای این اثر و تاثیرگذاری آن بر مخاطبان دارد.
معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در پایان از عموم شهروندان مشهدی دعوت کرد تا با حضور در این نمایش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از این رویداد فرهنگی بهرهمند شوند.
