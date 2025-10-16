دومین روز سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجان شرقی

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین روز سفر به آذربایجان شرقی، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار و بخش خصوصی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در ادامه ضمن بازدید از سه کارخانه فعال در شهرک‌های سرمایه گذاری خارجی و آیت الله رفسنجانی (که یکی از این کارخانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود) در جلسه جمع بندی سفر خود در سالن جلسات استانداری حضور یافت و نمایشگاه بین المللی متافو را در محل نمایشگاه بین المللی تبریز افتتاح کرد.