۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰۳:۲۶

مینا نوعی

دومین روز سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجان شرقی

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین روز سفر به آذربایجان شرقی، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار و بخش خصوصی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در ادامه ضمن بازدید از سه کارخانه فعال در شهرک‌های سرمایه گذاری خارجی و آیت الله رفسنجانی (که یکی از این کارخانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود) در جلسه جمع بندی سفر خود در سالن جلسات استانداری حضور یافت و نمایشگاه بین المللی متافو را در محل نمایشگاه بین المللی تبریز افتتاح کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha