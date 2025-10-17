  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

بازدید مدیرکل امور اجتماعی آذربایجان‌شرقی از مدرسه استثنایی مردانی آذر

تبریز- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی به مناسبت روز جهانی عصای سفید از مدرسه استثنایی مرادنی آذر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی صبح جمعه به مناسبت روز جهانی عصای سفید، از مدرسه استثنایی مردانی‌آذر بازدید کرد.

وی در این بازدید با تبریک روز عصای سفید، از زحمات معلمان، مدیران و معاونان مدارس استثنایی تقدیر کرد و اظهار داشت: حضور ما و همکارانمان از شهرداری، اداره‌کل بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش، تنها یک بازدید مناسبتی نیست، بلکه عزمی جدی برای شناسایی و رفع مشکلات این مدرسه است.

در جریان این بازدید، مشکلات و نیازهای مدرسه استثنایی مردانی‌آذر در قالب صورت‌جلسه‌ای احصا شد و مقرر گردید دستگاه‌های حاضر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع این مشکلات اقدام و نتایج را به اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اعلام کنند.

