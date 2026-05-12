افتتاح نمایشگاه عکس در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جبار پور روز سه شنبه گفت: نمایشگاه عکس وطن من تا روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه هر روز بعد از ظهر پذیرای بازدید کنندگان است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه افزود: از ۱۸ هنرمند عکاس و خبرنگار مراغه ای ۳۶ اثر در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: این عکسها در موضوعات شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی ، تجمعهای شبانه، تشییع پیکر شهدا و پرچم مقدس به تصویر کشیده شده است.
علاقمندان میتوانند از این نمایشگاه در مجتمع فرهنگی و هنری مراغه و نگار خانه استاد نیکخو دیدن کنند.
