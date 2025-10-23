اینفوگرافیک؛ معضلی به نام مسکن دغدغه مهم مردم همدان

همدان-قیمت مسکن در همدان به بیش از سه میلیارد تومان رسیده و بازار خرید و اجاره با بحران قدرت خرید روبه‌روست.

افزایش بی‌سابقه قیمت واحدهای مسکونی در شهر همدان، فشار جدی بر خانوارها وارد کرده و تقاضا برای خانه‌های دولتی را بالا برده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت متوسط آپارتمان در مناطق مرکزی از سه میلیارد تومان فراتر رفته و کاهش توان خرید، بازار اجاره را نیز متشنج کرده است.

در همین حال، پروژه‌های ملی مسکن از جمله ۶۰۰ واحدی و ۶۹۰ واحدی همدان کوی پرواز و پروژه شهرستان‌های ملایر، بهار و نهاوند با مشکلات مالی و پیشرفت کند مواجه‌اند.

کارشناسان استان بر لزوم پیگیری جدی استاندار و نمایندگان مجلس برای رفع موانع و تأمین اعتبارات تأکید دارند. بنیاد مسکن نیز از تمرکز بر تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و حمایت از اقشار کم‌درآمد خبر داده است.