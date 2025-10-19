خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمدرضا بهرامی‌صفت: در چند سال اخیر، بازار مسکن همدان با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شده و فاصله قابل توجهی با میانگین کشوری پیدا کرده است.

بر اساس بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر، میانگین قیمت هر مترمربع ملک مسکونی در دورترین و حاشیه‌ای‌ترین مناطق شهر همدان از حدود ۲۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و در نقاط مرکزی و شمالی شهر به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

این روند افزایشی سبب شده که حتی واحدهایی کوچک با بیش از ۱۰ سال قدمت در مرکز شهر، قیمتی بالغ بر ۳ میلیارد تومان پیدا کنند؛ رقمی که خرید مسکن را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد تقریباً ناممکن ساخته است.

در کنار رشد سرسام‌آور قیمت خرید، بازار اجاره‌بها نیز با جهش بی‌سابقه‌ای روبه‌روست؛ مبلغ رهن بسیاری از واحدها به چند صد میلیون و حتی تا حدود یک میلیارد تومان رسیده و اجاره‌های ماهانه در نقاط پرتردد شهر از ده‌ها میلیون تومان فراتر رفته است.

کارشناسان معتقدند اگر روند فعلی کاهش نیابد، بخش بزرگی از خانوارهای همدانی از چرخه سکونت مستقل خارج خواهند شد و به‌تدریج با بحران جدی تأمین مسکن در استان مواجه خواهیم بود.

در چنین شرایطی، تنها امید واقعی برای کنترل قیمت‌ها و خانه‌دار شدن مردم همدان، اجرای سریع‌تر پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

طرح‌های در دست اجرای بنیاد مسکن در نقاط مختلف استان، از جمله کوی پرواز، پروژه‌های ۶۹۰ و ۶۰۰ واحدی همدان، و طرح‌های در شهرستان‌های ملایر، بهار و نهاوند، ظرفیت بالایی برای عرضه واحدهای با قیمت متعادل دارند.

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این فرصت نیازمند پیگیری جدی‌تر استاندار و نمایندگان مجلس است تا روند احداث واحدهای نهضت ملی با رفع موانع مالی و تسهیلاتی شتاب گیرد و بتواند فشار تورمی بازار خرید و اجاره را در همدان مهار کند.

پیشرفت جهشی طرح‌های بنیاد مسکن همدان در نهضت ملی

مسعود رضایی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن ملی اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در سراسر استان همدان تاکنون، فعالیت‌های عمرانی در حوزه بنیاد ساخت و گروه‌های مردمی با روندی رو به رشد دنبال شده و با لطف خداوند متعال و پیگیری‌های مداوم مدیران استانی، واحدهای در حال ساخت یکی پس از دیگری به ثمر می‌نشینند.

وی افزود: هدف اصلی بنیاد مسکن، تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها، تکمیل واحدها و رساندن طرح‌های نیمه‌تمام به مرحله بهره‌برداری است تا مردم بتوانند هرچه زودتر صاحب خانه شوند.

رضایی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن در «پروژه کوی پرواز همدان» با همکاری نزدیک دستگاه‌های خدمات‌رسان فعالیت می‌کند و اقدامات حیاتی از جمله برق‌رسانی، آبرسانی و هماهنگی برای احداث نیروگاه برق در حال انجام است.

به گفته، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در جلسات اخیر شورای مسکن استان به ریاست استاندار همدان، بر آن تأکید شده است که دستگاه‌های خدماتی نظیر آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، نیروی انتظامی و ورزش و جوانان تمام ظرفیت خود را برای استقرار خدمات روبنایی و زیربنایی در این مجموعه‌ها به کار گیرند تا شرایط زندگی در این واحدها از نظر زیرساختی به طور کامل فراهم شود.

رضایی با اشاره به اهتمام جدی استاندار و مدیریت اجرایی استان در پیگیری پروژه‌ها گفت: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که بخشی از این واحدها تا پایان سال جاری وارد مرحله انتخاب واحد و تحویل به مردم شوند و عملیات تجهیز و آماده‌سازی آن‌ها در حال تکمیل است.

وی از همکاری بانک مسکن و سایر بانک‌ها در حوزه تسهیلات و تأمین آورده متقاضیان تقدیر کرد و افزود: تعامل دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی مالی میان بنیاد مسکن و متقاضیان موجب حفظ پویایی پروژه‌ها و رضایتمندی عمومی شده است.

دهه فجر زمان تعیین تکلیف پروژه‌های مسکونی نهاوند و بهار

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در توضیح عملکرد بنیاد مسکن در پروژه ۶۹۰ واحدی نهضت ملی مسکن همدان بیان کرد: با پشتوانه حمایت مسئولان کشوری و استانی، این پروژه اکنون وارد مرحله نهایی شده و حدود ۸۰ نفر از متقاضیان واحدهای خود را تحویل گرفته‌اند.

وی عنوان کرد: بخشی از ساکنان در این مجموعه مستقر شده‌اند و امکانات زیرساختی از جمله آب، برق و گاز نیز فعال است. عملیات محوطه‌سازی پایان یافته و مجموعه آماده بهره‌برداری کامل می‌باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این پروژه تلاش شده است تا اقشار کم‌درآمد از دهک‌های یک تا چهار نیز از طریق همکاری وزارت راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن مورد حمایت قرار گیرند. اداره کل راه و شهرسازی قرار است زمین‌هایی به بنیاد مسکن تحویل دهد تا از محل آن، منابع مالی دهک‌های پایین تأمین شود و خانواده‌های مشمول بتوانند از مزایای نهضت ملی مسکن بهره‌مند شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن همدان با اشاره به برخی مشکلات عملیاتی در حوزه کارگزاری بانک مسکن بیان کرد: که این موارد در تهران در دست پیگیری است تا فرایند پرداخت‌ها و تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود و مردم بدون وقفه کار خود را پیش ببرند.

رضایی افزود: بنیاد مسکن در پروژه‌های دیگر از جمله طرح ۶۰۰ واحدی همدان نیز با برنامه زمان‌بندی مشخص پیش می‌رود و تقاضای متقاضیان موجب شده فازبندی پروژه در قالب بلوک‌های کوچک‌تر ۲۰ و ۴۰ واحدی در دستور کار قرار گیرد تا گروه‌هایی که توان مالی بالاتری دارند سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و پروژه به صورت گام‌به‌گام تکمیل شود.

وی تأکید کرد: که این فازبندی به زودی و پس از تأیید متقاضیان به صورت عملیاتی اجرا می‌گردد تا امکان تحویل بخشی از واحدها در کوتاه‌مدت فراهم شود.

پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه‌های ملایر و بهار

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در ادامه با اشاره به اجرای پروژه‌های شهرستان‌های ملایر و بهار گفت: خوشبختانه هر دو طرح با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام هستند و بنیاد مسکن با دقت در حال هدایت مراحل اجرایی این طرح‌هاست. پروژه ۱۲۰ واحدی ملایر و پروژه مشابه در شهرستان بهار وفق برنامه پیش می‌روند و کار نازک‌کاری واحدها آغاز شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: مردم شهرستان بهار بتوانند تا دهه فجر امسال واحدهای خود را انتخاب کرده و تحویل بگیرند تا پرونده این پروژه نیز بسته شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان در بخش پایانی گفت‌وگو درباره پروژه بزرگ ۳۶۵ واحدی نهاوند توضیح داد: این طرح شامل سه بخش ۴۵، ۴۶ و ۲۷۴ واحدی است که دو بخش اول بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و گروه سوم نیز وارد مرحله انتخاب واحد شده‌اند.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، ۱۳۶ نفر از متقاضیان واجد شرایط برای انتخاب واحد فراخوان شده‌اند و جلسات توجیهی لازم با حضور آنان برگزار شده است.

رضایی از اعضای این پروژه خواست در تأمین منابع مالی خود همکاری بیشتری داشته باشند تا بنیاد بتواند واحدها را طبق برنامه تحویل دهد و تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه بنیاد مسکن بر آن است که پروژه نهاوند نیز تا پایان دهه فجر سال جاری تعیین تکلیف و واحدها تحویل متقاضیان شود.

رضایی در پایان با بیان اینکه دغدغه اصلی بنیاد مسکن حمایت از اقشار کم‌برخوردار و خانه‌دار کردن افراد فاقد مسکن است گفت: با وجود محدودیت منابع مالی، پیگیری‌های مستمر با وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و صندوق ملی مسکن ادامه دارد تا هم‌افزایی لازم برای تأمین اعتبارات صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با عبور از مشکلات مالی و اداری، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در همدان هرچه سریع‌تر به سرانجام برسند و نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی خدمتگزاران مردم در بنیاد مسکن، کام شهروندان استان را بیش از پیش شیرین کند.