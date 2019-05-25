خبرگزاری مهر – گروه استانها: کارشناسان و صاحبنظران معتقدند درحال حاضر حدود ۸ درصد تولید ناخالص ملی به صنعت ساختمان و در صورت اضافه شدن حملونقل ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی به این حوزه وابسته بوده و حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور نیز مستقیم و غیر مستقیم وامدار بازار مسکن است اما همیشه آینده در حوزه مسکن غیر قابل پیشبینی بوده و دائماً با نوسان و اماواگرهای فراوان و صدالبته پیشبینیهای نا همسو و متناقض همراه است.
بازار مسکن و حبابسازیهای عجیبوغریب
طی چند دهه اخیر بازار مسکن نیز همانند دیگر عرصههای اقتصادی کشور بارها دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و مانند بسیاری از حوزهها، شاهد حبابسازیهای عجیبوغریب در آن بودهایم.
البته بازار مسکن تجربهدار رکود سنگین هم بوده اما در دوسوی این معادله و درست در زمانی که بسیاری از مردم در حسرت خانهدار شدن میسوزند و میسازند، فقط این سوداگران و دلالان ریزودرشت عرصه مسکن هستند که برنده اول و آخر داستان بوده و از نتیجه تلاطمهای بازار مسکن صاحب سودهای بادآورده و هنگفت میشوند.
البته سوداگری همواره در بازار مسکن وجود داشته و شکی نیست که بخش عمدهای از این رشد نامتعارف قیمتها نیز نشأتگرفته از عملیات دلالی و سوداگری است اما طی یکی دو سال اخیر بهوضوح میتوان تأثیرات منفی حضور و دستاندازی این جمع را در حوزه مسکن دید و حس کرد.
قیمت مسکن در گوشهوکنار شهر همدان روایتگر یک آشفتگی و چشموهمچشمی تمامعیار است این روزها بررسی قیمت مسکن در گوشهوکنار شهر همدان روایتگر یک آشفتگی و چشموهمچشمی تمامعیار است بهگونهای که تقریباً هرکس هر قیمتی را که دلش بخواهد، اعلام میکند؛ حالا چه واقعاً فروشنده باشد و چه نباشد و به قول برخی مشاوران املاک حتی برخی قیمت سکه و طلا را ملاک افزایش قیمت خانه و حتی اجاره قرار میدهند.
بدتر از همه روایت کسانی است که برای عقب نماندن از قافله، بدون قصد فروش به بنگاهها مراجعه کرده و ضمن بررسی قیمتها برای زمین و ملک خود قیمتی را نسبتاً بالاتر از بقیه اظهار میکنند و دلخوش میشوند که مثلاً داراییهایشان زیاد شده، درحالی که ناخواسته به التهاب و تلاطم بازار دامن میزنند.
این موضوع تا حدی پیش رفته که افزایش خودسرانه قیمت که در نبود نظارت رقم خورده آرزوی خرید مسکن و خانه را به جایی رسانده که با در دست داشتن مبلغی نه چندان کم و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هم نمیتوان حتی یک خانه نقلی و کوچک در همدان خریداری کرد.
گرانی مسکن به تریبون نمازجمعه رسید
این افزایش قیمتها در شهر و استان همدان به حدی است که دیروز نماینده ولی فقیه در استان همدان در خطبههای نماز جمعه مسئولان را خطاب قرار داد و با بیان اینکه کشور امروز دچار جنگ اقتصادی است و یک سال است که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، عنوان کرد: رشد روز افزون قیمت مسکن، خودرو و سایر اقلام بیانگر است که در این بازار که جنگ اقتصادی را ایجاد کرده قانونی برای مقابله با این بند و باری های اقتصادی وجود ندارد.
اما در گزارشی میدانی از وضعیت قیمت زمین و مسکن در نقاط مختلف شهر همدان آنچه مشهود بود اینکه هر مالکی قیمت و بهای زمین خود را بدون ضابطه اعلام میکند به طوری که در دو هفته متوالی قیمت از یک عدد مشخص به عددی دیگر افزایش قابل توجه دارد.
کمی به عقب تر میرویم و قیمت مسکن در برخی نقاط شهر همدان در سال گذشته همین ایام را با قیمت فعلی آنها مقایسه میکنیم، اردیبهشت و خرداد ماه سال گذشته قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه اعتمادیه شهر همدان که از نقاط متوسط شهر محسوب میشود حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۳ میلیون تومان معامله میشد در حالی که هفته گذشته یک واحد مسکونی در همان آپارتمانی که سال گذشته یک واحد آن به قیمت هر متر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شده بود به قیمت هر مترمربع ۷ میلیون ۱۰۰ هزار تومان معامله شده است.
ساختمانی که سال گذشته یک واحد از آپارتمان ۳ واحدی آن به قیمت هر مترمربع یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شده است هفته گذشته به قیمت هر مترمربع ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سند خورده است محوطه آقاجانی بیک و امامزاده یحیی شهر همدان نیز یکی دیگر از مناطقی است که برای بررسی قیمت مسکن به آنجا مراجعه کردیم، ساختمانی که سال گذشته یک واحد از آپارتمان ۳ واحدی آن به قیمت هر مترمربع یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شده است هفته گذشته به قیمت هر مترمربع ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سند خورده است.
کمی بالاتر میرویم و واحدی از خیابان مهدیه و ۱۸ متری روحانی را بررسی میکنیم؛ در این آپارتمان ۱۲ واحدی که فروردین ماه سال گذشته هر واحد از آن متری ۳ و میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله میشد قیمت هر مترمربع آپارتمان عددی حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و این روال هر چه به سمت منطقه بالای شهر همدان نزدیک میشویم وخیمتر میشود به طوری که در آخرین بررسیها یک واحد آپارتمان در منطقه استادان همدان متری ۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
گذشته از قیمت خرید و فروش مسکن اوضاع اجاره بهای واحدهای مسکونی نیز چندان تعریفی ندارد، واحدی که سال قبل با مبلغ ۳۵ میلیون رهن کامل به اجاره رفته است در سال جدید با مبلغ ۸۰ تا ۹۰ میلیون رهن کامل به مستأجر سپرده شده است.
این وضعیت در واحدهای مسکونی مسکن مهر هم حاکم است و قیمتها به قدری افزایش یافته که نمیتوان توجیهی برای آن ارائه داد و تنها دلیل آن را رها کردن بازار مسکن و رفتار خودسرانه مالکان میتوان دانست.
یکی از شهروندان همدانی که چندماهی است برای خرید مسکن از این مشاور املاک به مشاور املاک دیگری در رفت و آمد است در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فقط طی دو ماه گذشته از سال ۹۸ قیمت خانه و زمین به حالت تأملبرانگیز و ناباورانهای افزایش یافته است، گفت: وقتی در حاشیه شهر و یا حتی شهرکهای همدان ساختمان را متری ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان قیمتگذاری میکنند دیگر چه انتظاری از بالای شهر است.
وی با بیان اینکه مدت یکسال است که برای خرید خانه این دست و آن دست میکنم و در آخر هم خانهای نصیبم شد که اگر همان دوسال قبل آن را میخریدم این همه زیر بار قرض نمیرفتم، گفت: برای خرید مسکن در انتظار دریافت وام بودیم که همین انتظار رفته رفته ارزش پس اندازمان را کم کرد و در نهایت با مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان خانهای ۵۰ متری آن هم نه تازه ساز بلکه ۱۱ سال ساخت خریداری کردیم.
وی با بیان اینکه همین خانه را اگر سال قبل میخریدم نصف مبلغی که پرداخت کردم هم نمیشد، گفت: اوضاع مسکن سرسام آور شده است.
بیسروسامانی و فقدان نظارت بر بازار مسکن و خریدوفروش کاملاً مشهود است
وی با بیان اینکه بیسروسامانی و فقدان نظارت بر بازار مسکن و خریدوفروش کاملاً مشهود است که البته معلوم نیست چه زمان به آرامش رسیده و یا افسار آن کشیده میشود، گفت: روایت اجاره و رهن نیز حالوروز خوبی را طی نکرده و در این حوزه نیز اوضاع چندان بر وفق مراد جماعت مستأجر نیست و آنها هم در حال تحمل شرایطی هستند که زمانه برایشان رقم زده است.
در همین خصوص رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان با بیان اینکه بازار مسکن بی رونق شده و قیمت مسکن در همدان بالاست و خریدوفروش هم کم شده است، گفت: قیمتها در بخش مسکن واقعی نیست.
ابراهیم جمالی با بیان اینکه مشاوران املاک نیز از قیمتهای مسکن متعجب میشوند چرا که میبینیم خانهای با قیمت متری ۲ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان رسیده است.
وی بابیان اینکه قیمتهای فعلی مسکن واقعی و کارشناسی شده نیست و مردم نباید مسکن را با قیمت بالا بخرند، گفت: افرادی که با گران شدن مسکن به سمت خرید ملک میروند رفتار صحیحی ندارند چرا که این اقدام به گران شدن قیمت مسکن دامن میزند.
وی با بیان اینکه علت عمده گرانی مسکن خود مردم هستند چراکه یکسری افراد سودجو به سمت سرمایهگذاری در بخش مسکن ورود کرده و باعث به هم خوردن بازار میشوند، گفت: مشاورین املاک راضی به افزایش قیمت مسکن نیستند کمااینکه حوزه کاری مشاورین املاک قیمتگذاری نیست و آنها تنها واسطهای بین طرفین معامله هستند.
هرکدام از مشاورین املاک وارد مقوله قیمت گذاری مسکن شوند تخلف صنفی انجام دادهاند جمالی باتاکید بر اینکه هرکدام از مشاورین املاک وارد مقوله قیمت گذاری مسکن شوند تخلف صنفی انجام دادهاند، گفت: گرانی مسکن تنها در همدان رخ نداده اما به علت اینکه همدان شهری صنعتی نبوده و از شرایط آب و هوایی خوبی برخوردار است، سرمایهها در همدان بیشتر به سمت خریدوفروش ملک سرازیر میشود که این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن در این شهر شده است.
وی با بیان اینکه هر خانه و یا زمینی با توجه به شرایط خود، دارای قیمت مشخصی است و برای تعیین این قیمت نیز مؤلفههایی مثل داشتن یا نداشتن سند رسمی، امکانات محله و وجود زیرساختها، بُعد مسافت، عمر بنا و غیره لحاظ میشود؛ گفت: با این حال کم نیستند افرادی که بیتوجه به موضوعات عنوان شده، برای ملک خود ارقام کیلویی اظهار میکنند.
با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه قدرت خرید در سال گذشته و امسال برای بسیاری از خریداران و پسانداز آنها برای خرید واحد مسکونی از بین رفته و اغلب این جماعت ناچار به اجارهنشینی خواهند شد که باید دولت برنامه ویژهای را برای کنترل بازار اجاره و حمایت از قشر ضعیف بهخصوص مستأجران در دستور کار خود قرار دهد.
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