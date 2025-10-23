مقبره سیده فاطمه (س)؛ میراثی مذهبی در قلب کرمانشاه

۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۰
مقبره سیده فاطمه (س) در شهرستان کرمانشاه، یکی از زیارتگاههای کهن و پرارج این دیار، بهویژه برای بانوان است؛ مکانی که در طول قرنها مأمن دعا، توسل و آرامش دلهای مؤمن بوده است. بر پایه روایات، برخی نسب این بانو را به امام موسی کاظم (ع) رسانده و او را از فواطم اربعه دانستهاند. اهمیت این بقعه با وجود قبر سیدی جلیلالقدر به نام علیابوالحسن دینوری از نوادگان خاندان اهلبیت (ع) و جد عموی مقام معظم رهبری دوچندان شده است؛ عالمی که به فرمان امام جواد (ع) از مدینه به دینور هجرت کرد. وجود سنگقبرهایی متعلق به قرون دوم و سوم هجری در این آرامگاه، نشان از قدمت و اصالت تاریخی این مکان دارد؛ جایی که امروز نیز با عطر ایمان و ارادت مردم، همچنان میراثی مذهبی و زنده در قلب کرمانشاه باقی مانده است.
