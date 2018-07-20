به گزارش خبرنگار مهر، کاروان زیر سایه خورشید و خدام رضوی امروز جمعه با حضور در دفتر امام جمعه اهل سنت کرمانشاه به ماموستا ملامحمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نشان خادمی امام مهربانی‌ها علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) اعطا کردند.

بعد از این مراسم کاروان زیر سایه خورشید در مسجد شافعی برای اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه به امامت ماموستا ملامحمد محمدی حضور یافتند و جلوه‌های زیبایی از وحدت را به نمایش گذاشتند.

سرهنگ بهشتی راد فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه در سخنرانی پیش از خطبه‌ها اظهار داشت: امام‌ راحل همواره بر وحدت کلمه تأکید داشتند و این وحدت کلمه رمز پیروزی اسلام است.



وی خاطرنشان کرد: با همین وحدت کلمه در مقابل رژیم ستم شاهی پیروز شدیم و در هشت سال دفاع مقدس پیروز شدیم و اکنون نیز با همین وحدت کلمه در مقابل استکبار جهانی و شیعه و اهل سنت در کنار هم پشت به پشت هم در مقابل دشمنان داخلی و خارجی ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد تفرقه‌ای توسط دشمنان ایجاد شود.

فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه بزرگان اهل سنت مردم اهل سنت همواره در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس تا به امروز پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند و در این راه شهیدانی تقدیم کرده‌اند، بزرگانی همچون ماموستا محمدی، ماموستا قادری و دیگر بزرگان که از فرهیختگان اهل سنت کرمانشاه هستند همواره دوشادوش اهل تشیع در منطقه غرب کشور در دفاع از انقلاب اسلامی قدم برداشته‌اند.

سرهنگ بهشتی راد تصریح کرد: دشمنان بدانند تا تشیع و اهل سنت هست هیچگاه مشکلی در این کشور به وجود نخواهد آمد و ما بر این وحدت و برادری افتخار می‌کنیم.

همچنین ماموستا ملامحمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نیز در خطبه‌های نماز جمعه در مسجد شافعی با اشاره به اعطای نشان خادمی خود اظهار داشت: به عنوان نماینده اهل سنت به برادری بین اهل تشیع و تسنن افتخار می‌کنیم و تا این وحدت در بین مذاهب وجود دارد هیچگاه مشکلی به وجود نخواهد آمد.



وی با بیان اینکه هیچ مشکلی بین مردم به ویژه بین شیعه و اهل سنت وجود ندارد، گفت: مسئولین به فکر مشکلات اساسی کشور باشند، مردم هم از مسئولینی که خدمت کنند حمایت خواهند کرد.