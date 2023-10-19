به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاقادر قادری پیش از ظهر پنجشنبه در آئین معارفه نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه که با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار کرمانشاه، جمعی از خانواده شهدا و مسئولان کشور و لشکری استان کرمانشاه در سالن انتظار برگزار شد، اظهار کرد: جنایات در غزه به ویژه در بیمارستان توسط اسرائیل همه ما را غمگین و ناراحت کرده و با اعلام ناراحتی این حرکت را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: در طول تاریخ آمریکا هیچ ریاست جمهوری به اندازه ریاست جمهور امروز آن چهره واقعی و خبیثانه خود را نشان نداده و امروز این مجسمه متحرک با سخنرانی اخیر خود و حمایت‌هایش از صهیونیست منشأ نفرت است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه به بیداری امت اسلامی تاکید و تصریح کرد: آنچه که امروز از خون شهدا و کودکان غزه روییده بیداری همه مسلمانان را به دنبال دارد و در همین راستا آرزوی موفقیت برای جبهه مقاومت را خواهیم داشت.

ماموستا قادری در ادامه با تبریک به آیت الله علما به مناسبت توفیق ۱.۵ دهه خدمت در استان کرمانشاه، بیان کرد: به استناد بیانات امام خمینی (ره) مقام‌ها و مسئولیت‌ها درگاهی برای آزمایش هستند و ما امروز معتقدیم که آیت الله علما در این استان با وجود تنوع قومی امتحان خوبی را پس داده است.

وی با عرض خوشآمدگویی خطاب به امام جمعه و نماینده ولی فقیه جدید استان کرمانشاه، گفت: استان کرمانشاه با وجود اختلافات قومی و دیدگاهی در طول دهه‌های گذشته کنار هم برای حفظ و دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب ایستادگی و زندگی کرده‌اند و از این پس نیز همچنان این همبستگی حفظ خواهد شد.