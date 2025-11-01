۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۱

مینا نوعی

جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با حضور وزیر ارتباطات

شورای اداری آذربایجان شرقی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور بررسی چالش‌ها و مسائل حوزه ارتباطات برگزار شد. در این نشست، هفت پروژه به نمایندگی از ۷۱۰ طرح ارتباطی استان با اعتباری بیش از سه‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد. از جمله این طرح‌ها می‌توان به اتصال ۱۸۳ روستا به شبکه ملی اطلاعات، افتتاح سایت نسل پنجم تلفن همراه (5G) در تبریز و بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی در شهرستان‌های مراغه، میانه و هریس اشاره کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حمید ستاری IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      عکس های عالی