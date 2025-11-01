به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر شنبه ۱۰ آبان در دیدار با جمعی از دانشگاهیان آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز، اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های نو و هوش مصنوعی می‌تواند تحولی اساسی در مصرف انرژی کشور ایجاد کند. به گفته وی، بر اساس برآوردهای علمی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی کشور، افزود: یکی از چالش‌های اصلی در مسیر پژوهش‌های علمی، نبود زیرساخت‌های محاسباتی مناسب در برخی دانشگاه‌هاست. این مسئله باعث شده پژوهشگران برای تطبیق داده‌ها، ناچار به کوچک‌سازی اطلاعات شوند که در نهایت دقت و کیفیت نتایج علمی را کاهش می‌دهد.

هاشمی تمرکز منابع در تهران را عاملی برای نابرابری در دسترسی به ظرفیت‌های فناورانه دانست و تأکید کرد: باید شبکه‌ای امن، پایدار و پرسرعت در سراسر کشور ایجاد شود تا دانشگاه‌ها و بخش خصوصی بتوانند به‌صورت عادلانه از امکانات پردازشی و ارتباطی بهره‌مند شوند.

وزیر ارتباطات، دانشگاه تبریز را از مراکز پیشرو کشور در زمینه فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های علمی و فناورانه این دانشگاه نشان می‌دهد که آذربایجان شرقی ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب ارتباطات و داده شمال‌غرب کشور را دارد. وی افزود: وزارت ارتباطات از طرح‌های فناورانه این دانشگاه، از جمله ایجاد مرکز هوش مصنوعی و مراکز امداد سایبری، حمایت ویژه به عمل خواهد آورد.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات از شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی گفت: سازمان فناوری اطلاعات مأمور شده تا زیرساخت‌های ارتباطی لازم را برای فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های فناور استانی فراهم کند.

به گفته وی، پروژه هوشمندسازی پست کشور در تبریز نمونه‌ای موفق از همکاری صنعت و فناوری است که با استفاده از هوش مصنوعی و بینایی ماشین، موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری شده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در حال حاضر مدیران کل ارتباطات از ۱۰ استان کشور در تبریز حضور دارند تا با الگوگیری از این تجربه، طرح‌های مشابه را در استان‌های خود اجرا کنند. این روند نشان می‌دهد تمرکززدایی و اعتماد به ظرفیت‌های محلی می‌تواند به مدل کارآمدی از حکمرانی هوشمند منتهی شود.

هاشمی در پایان به طرح جامع دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: تجربه دولت الکترونیک ثابت کرد که ارائه خدمات صرفاً از سوی دولت کافی نیست؛ در مدل جدید، بخش خصوصی، اپراتورها و شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب خوشه‌های تخصصی در حوزه‌های انرژی، سلامت، آموزش و خدمات عمومی مشارکت خواهند داشت تا خدمات دیجیتال با سرعت و کیفیت بالاتری در اختیار مردم قرار گیرد.